THL: Suomessa on todettu 607 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu kaikkiaan reilut 77 000 koronavirustartuntaa.

Suomessa on todettu 607 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 8 849 tartuntaa. Tämä on 541 tartuntaa vähemmän kuin sitä edellisen kahden viikon aikana.