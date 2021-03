Kolumni: Konttilaivan irtoaminen Suezilla ei ole ison riemun aihe

Iltapäivälehden nettivisassa oli maanantaina kysymys: Minkä niminen on Suezin kanavan tukkinut konttialus? Vastausvaihtoehdot olivat Everest, Ever Dream, Ever Clean ja Ever Given.

Ihmetytti. Kaikissa laivasta otetuissa ja mediassa julkaistuissa valokuvissa on lukenut tankkilaivan kokoisilla kirjaimilla Evergreen.

Miksi se ei ollut vaihtoehtona? Piti sitten arvata, eikä oikeaan osunut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikea vastaus oli Ever Given. Sitten selvisikin, että tuo Evergreen Marine on taiwanilainen varustamo, jonka konttilaiva Ever Given on.

Pitkien ponnistelujen jälkeen laiva saatiin irrotettua ja hankalasta tilanteesta päästiin eroon. Tukossa kun olivat kaikkien muiden kanavaa pitkin kulkeneiden alusten reitit.

Tapauksesta otsikoitiin muun muassa: ”Hän on vapaa”.

Hyvä tietysti niin, mutta sinänsä asiassa ei ole aihetta isompaan riemuun.

Taas tarvittiin katastrofaalinen tilanne oppiakseen jotain siitä, mitä noilla maailman merillä oikein tapahtuu.

Selvisi esimerkiksi, että noilla valtavilla juntturaan jääneillä aluksilla kuljetettiin ja kuljetetaan vastakin suuria määriä karjaa.

Yle muiden mukana uutisoi viikonloppuna The Guardiania siteeraten, että Suezin kanavan laivajonossa oli ainakin 20 karjaa kuljettavaa alusta.

Heräsi huoli eläinten hyvinvoinnista.

Yle kirjoitti, että Suezin kanavan tukkeutuminen tuntuu Suomessa asti, sillä haverilla on vaikutuksia rahtikustannuksiin, tuotteiden hintoihin, saatavuuteen ja jopa konttipulaan.

Laivakonteissa oli ja on yhteensä neljä miljoonaa kiloa sianlihaa matkalla Aasian markkinoille.

Tiettävästi suomalaisyhtiöistä ainakin Atrialla on kytköstä noihin eläinkuljetuksiin.

Ylen mukaan Atrian Nurmon tehtaalta Aasian markkinoille on matkalla laivoissa 200 kontillista sianlihaa, ja lastausta odottaa 50 konttia.

Eläimet ja niistä saatu liha seilaavat merillä jatkuvasti.

Tuntuu hullulta, mutta näin maailmantaloudessa toimitaan. Mistähän asti tuo ja tuokin lähikaupan tuttu tuote onkaan lähtenyt liikkeelle?

Kotimaisuutta korostetaan markkinoinnissa tänä päivänä varmastikin enemmän kuin aikoihin. Vuosikymmeniä sitten meillä ei ollutkaan juuri mitään muuta kuin kotimaista ruokaa.

Sitten ajat muuttuivat, ja lihaa tuodaan tänne yhä Etelä-Amerikasta saakka.

Kotimaisuuden hyvä maine on tiedostettu ja sitä tuodaan kaiken aikaa esille.

Tarvittiinko Suezin kanavahaveri herättämään pohtimaan, mitä kaupasta kannattaa ostaa ja mitä suuhunsa panna? Ilmeisesti taas.

Vielä enemmän pisteitä on syytä antaa lähiruualle, josta on hankala sanoa mitään moitittavaa.

Hyvä niin. Kyllä lähikaupan hyllyllä on onneksi tarjolla myös Pohjois-Karjalassa tuotettuja kananmunia ja paljon muuta.