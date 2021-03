Rehnin mukaan hallitukselta tarvitaan päätöksiä myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo, että hallituksen on syytä etsiä työllisyyden vahvistamiseen sellaisia keinoja, jotka eivät ainakaan liiaksi rasita julkista taloutta ja mieluummin jopa vahvistavat sitä. Rehnin mukaan myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta tarvitaan päätöksiä.

– Korostan, että ensisijaista on tietysti se, että saadaan ihmiset töihin ja inhimillinen vaikutus päästä työn syrjään kiinni. Ja (ensisijaista on) se, että työ on kuitenkin parasta sosiaaliturvaa, ihmiset pystyvät itse ansaitsemaan elantonsa, rakennetaan aktiivista yhteiskuntaa tätä kautta ja sen seurauksena julkinen talous paranee, Rehn sanoi politiikan toimittajien tilaisuudessa keskiviikkona.

Hänen mukaansa hallituksen aiempi päätös eläkeputken katkaisusta oli tältä kannalta hyvin perusteltu, koska verrattuna muihin pohjoismaihin tai Euroopan maihin Suomessa yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on selvästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa.

– Tämän lisäksi on varmasti syytä tarkastella ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamista – varsinkin sen keston pitkässä päässä – ja arvioida, miten kehittää sen kannustimia.

Työllisyystoimet ovat esillä kevään puoliväliriihessä muutaman viikon kuluttua. Ansiosidonnaisen kestoon puuttuminen on jo joutunut vastatuuleen vasemmistoliiton torjuttua sen.

Nuorisotyöttömyyteen puututtava oppisopimuskoulutuksella

Rehnin mukaan työllisyyspäätöksissä on umpeen kurottavaa siitäkin näkökulmasta, että jo ennen koronakriisiä Suomen työllisyys laahasi perässä esimerkiksi Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Rehn sanoo olevansa hyvin huolissaan myös nuorisotyöttömyydestä, kun kriisin myötä moni nuori on jäänyt vaille työpaikkaa tai kesätyötä.

Rehniltä kysyttiin tilaisuudessa jälleen myös mahdollisesta presidenttiehdokkuudesta vuoden 2024 vaaleissa. Hänen mukaansa kaikkien vastuullisten päättäjien aika ja energia menee ja pitääkin mennä tällä hetkellä koronapandemian aiheuttaman terveys- ja talouskriisin nujertamiseen ja vaurioiden lievittämiseen.

– Sitä paitsi Sauli Niinistön toinen kausi on vasta toisen puoliajan alussa, joten ei tässä ihan vielä jäniksen selässä olla.