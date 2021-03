United Brotherhoodia oikeudessa edustaneen Helvetin enkeli -taustaisen oikeusavustajan lupaa käsitellään hovioikeudessa

Helsingin hovioikeudessa käsitellään Helvetin enkeli -taustaisen oikeusavustajan lupaa toimia oikeudenkäynneissä avustajana. Miehen lupa on viime lokakuussa peruutettu oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa, mutta hän on valittanut asiasta hoviin.

Lautakunta on määrännyt oman päätöksensä salassa pidettäväksi. Hoviin lupansa peruuttamisesta valittanut Ilkka Ukkonen on niin ikään vaatinut oikeusasiakirjojen salaamista. Hän on perustellut vaatimustaan sillä, että hän ei ole mainitun järjestön jäsen julkisesti.

Keskiviikkona Helsingin hovioikeus kuitenkin päätti, että oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääasiassa julkisia.

– Ukkosen jäsenyys lautakunnan päätöksessä mainitussa yhdistyksessä on tieto, joka voi lähtökohtaisesti olla yksityiselämän suojan piirissä. Kyseisellä tiedolla on kuitenkin olennainen merkitys arvioitaessa oikeudenkäynnin kohteena olevaa kysymystä hänen sopivuudestaan oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävään, päätöksessä sanotaan.

Oikeuskansleri: Luvan perumista ei ole syytä kumota

Oikeuskansleri on tammikuussa antanut hovioikeudelle lausuman, jossa se katsoo, ettei luvan peruuttamista koskevan lautakunnan päätöksen kumoamiselle ole syytä. Lupa-asian käsittelyn jatkumisesta hovissa ei ole tarkempaa tietoa.

Hovioikeuden päätöksestä voi vielä valittaa, joten oikeudenkäyntiasiakirjat eivät vielä tule julkiseksi. Päätös voidaan panna täytäntöön vasta, kun se on lainvoimainen. STT ei keskiviikkona tavoittanut Ukkosta.

STT on jutuissaan kertonut Ukkosen Helvetin enkeli -taustasta, koska se liittyy oikeudenkäynteihin, joissa hän on toiminut avustajana. Ukkonen on esimerkiksi edustanut United Brotherhoodia sen lakkauttamista koskeneessa oikeudenkäynnissä sekä puolustanut United Brotherhoodin johtajaa tämän talous- ja huumausainerikosoikeudenkäynnissä. Ukkonen sai itse tuomion 1990-luvulla ammuttuaan Bandidos-jengiläisen Helsingissä. Lisäksi United Brotherhoodin ja Helvetin enkeleiden läheisistä väleistä on useita tietoja.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti helmikuussa rikollisryhmä United Brotherhoodin (UB) lakkautetuksi. Päätös ei ole lainvoimainen.