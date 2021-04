Yön uutiskooste: HS-gallupin mukaan alle puolet suomalaisista on valmis hyväksymään liikkumisrajoitukset, Huuhkajille tappio Sveitsissä

Suomalaisista hieman alle puolet on valmis hyväksymään liikkumisrajoitukset koronavirustartuntojen ehkäisytoimena. Asia selviää Helsingin Sanomien teettämästä tuoreesta kyselystä.

Yli 70 prosenttia vastaajista näkee maskipakon hyväksyttävänä rajoitustoimena.

Lehden teettämässä gallupissa esitettiin useita rajoitustoimia. Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitkä toimista olisivat hyväksyttäviä nykytilanteessa.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 1 100 ihmistä. Sen virhemarginaali on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely toteutettiin internetpaneelissa tämän viikon alussa.

Saattohoitoyrityksen entistä toimitusjohtajaa syytetään potilaan murhasta - käräjäoikeus antaa tuomion

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomion saattohoitoyrityksen omistajien raskaista rikossyytteistä.

Syyttäjä vaatii Kotisairaala Luotsin toimitusjohtajana toimineelle sairaanhoitajalle elinkautista vankeusrangaistusta. Miestä syytetään muun muassa 96-vuotiaan potilaan murhasta ja kahden muun potilaan törkeästä pahoinpitelystä.

Myös henkilöstöjohtajana toimineelle lääkärille vaaditaan ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kiskonnasta.

Turun kaupunki osti Luotsilta kotisaattohoitopalveluita vuosina 2011–2014. Neljälle kaupungin entiselle tai nykyiselle virkamiehelle vaaditaan sakkoja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Operaatio Pajunkissa palaa välivuoden jälkeen pääsiäisliikenteeseen

Autoliiton Operaatio Pajunkissa auttaa pääsiäisen ajan liikenteessä kiipeliin joutuneita. Yli sata vapaaehtoista on kiirastorstain ja pääsiäismaanantain välisenä aikana valmiina lähtemään avuksi.

Viime vuonna operaatiota ei järjestetty, koska liikenne oli koronaviruspandemian vuoksi asetettujen rajoitusten takia niin vähäistä.

Autoliitto muistuttaa autoilijoita esimerkiksi routakuoppien varomisesta ja rengaspaineiden tarkastamisesta.

Apua voi pyytää maksullisesta puhelinnumerosta 0200 8080 tai Autoliiton sovelluksella.

Tänään yritetään juottaa kuravettä - lehtiä lukiessa kannattaa olla tarkkana

Tänään vietetään aprillipäivää. Luvallinen puijaaminen on vuosittain sallittua aina huhtikuun ensimmäisenä päivänä.

Kun juksaaja onnistuu huijauksessaan, perinteen mukaan hän lausuu lorun "Aprilliä, syö silliä, juo kuravettä päälle".

Mediaa seuraavien kannattaa tänään olla erityisen mediakriittisiä, sillä myös joillakin medioilla on tapana aprillata yleisöään hullunkurisilla uutisilla.

Pilailijoidenkin on hassutellessaan muistettava huomaavaisuus. Esimerkiksi Lapsettomien yhdistys Simpukka on pyytänyt sosiaalisessa mediassa, että ihmiset eivät aprillaisi raskausuutisilla, sillä vitsailu voi aiheuttaa surua lasta toivovissa tai lapsensa menettäneissä.

Biden julkisti jättimäisen infrastruktuuriohjelmansa - aikoo luoda miljoonia työpaikkoja ja nostaa Yhdysvallat Kiinan edelle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on esitellyt ehdotuksensa jättimäiseksi kahden biljoonan dollarin ohjelmaksi, jonka tarkoitus on uudistaa maan rappiolle päässyttä infrastruktuuria.

Biden kertoi ohjelman luovan miljoonia työpaikkoja ja mahdollistavan muun muassa sen, että Yhdysvallat voisi voittaa Kiinan kansainvälisen talouden kentillä.

Kahdeksan vuoden ajalle levittyvän Build Back Better -ohjelman kustannukset on osittain määrä kattaa nostamalla yritysveroa 21 prosentista 28:aan.

Biden sanoi uskovansa "amerikkalaiseen kapitalismiin". Hän kuitenkin painotti verkkokauppajätti Amazonin kaltaisten yritysten käyttävän porsaanreikiä välttääkseen verojen maksun ja sanoi tämän olevan väärin. (Lähde: AFP)

Libyassa on uuden hallituksen myötä syytä varovaiseen optimismiin, arvioi CMI:n Libya-ohjelman johtaja

Vuosia kestäneen sisällissodan jälkeen Libyassa on vaihteeksi syytä varovaiseen optimismiin, sanoo konfliktinratkaisujärjestö CMI:n Libya-hankkeen projektipäällikkö Saana Keskitalo.

Maan uusi yhtenäishallitus sai maaliskuun alussa hyväksynnän Libyan edustajainhuoneelta, ja vaalit on tarkoitus järjestää joulukuussa.

Vaalien pitämisen edellytys on Keskitalon mukaan se, että maan turvallisuustilanne saadaan vakautettua. Se taas vaatii sitä, että hallitus saa Libyan lukuisat aseelliset ryhmät hallintaansa.

Yhtenä haasteena on, että Libyassa on sodan jäljiltä edelleen tuhansia ulkomaisia joukkoja. Hallitus on vaatinut niitä vetäytymään.

YK:n erityislähettiläs pyysi turvallisuusneuvostolta toimia sisällissodan välttämiseksi Myanmarissa - Kiina ei ole valmis pakotteisiin

YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli Myanmarin tilannetta keskiviikkona maan entisen siirtomaaisännän Britannian pyynnöstä. YK:n Myanmarin erityislähettiläs vetosi turvallisuusneuvostoon, että se ryhtyisi toimiin välttääkseen sisällissodan Myanmarissa.

Turvallisuusneuvoston kokous päättyi reilun kahden tunnin jälkeen. Diplomaattien mukaan Kiina pyysi voida miettiä torstaihin saakka, aikooko se antaa tukensa Britannian ehdottamalle päätöslauselmalle.

Kokouksen jälkeen Kiina kuitenkin hylkäsi ajatuksen pakotteista. Mahdollinen päätöslauselma vaatisi myös Kiinan ja Venäjän tuen.

Myanmarin mielenosoituksissa on kuollut ainakin 520 siviiliä sen jälkeen, kun armeija kaappasi vallan helmikuun alussa. (Lähde: AFP)

Brasiliassa kirjattiin maaliskuussa yli 66 000 koronakuolemaa - kaksinkertainen määrä edellisen ennätyskuukauteen nähden

Karmaisevan koronatilanteen kanssa painiva Brasilia päätti maaliskuun synkissä ennätyslukemissa. Maassa kirjattiin maaliskuun aikana yli 66 600 koronaan liittyvää kuolemaa.

Terveysministeriö kirjasi maaliskuussa yli kaksinkertaisen määrän koronakuolemia verrattuna aiempaan ennätyskuukauteen. Viime vuoden heinäkuussa Brasiliassa oli koronaan liittyviä kuolemantapauksia vajaat 33 000.

Keskiviikkona terveysministeriö kertoi edellisen vuorokauden aikana kirjatusta yli 3 860 uudesta koronakuolemasta, mikä on enemmän kuin yhtenäkään aiempana päivänä.

Brasiliassa on kirjattu määrällisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. (Lähde: AFP)

Huuhkajille kitkerä tappio Sveitsissä - taukojohto karisi ja tasapeli suli 86. minuutin takaiskuun

Suomi on hävinnyt Sveitsille 2–3 miesten jalkapallomaaottelussa St. Gallenissa. Joel Pohjanpalo teki Suomen maalit. Sveitsin voittomaalin 86. minuutilla teki Haris Seferovic.

Suomi johti ottelua avauspuoliajan jälkeen Pohjanpalon tasoitettua ensin 30. minuutilla ja iskettyä rangaistuspotkulla 2–1-johdon kymmenen minuuttia myöhemmin. Toista puoliaikaa hallinnut Sveitsi tuli tasoihin 57. minuutilla ja kovan luokan maalintekijänä tunnettu, portugalilaisseura Benfican kärkimies Seferovic puski sitten loppuvaiheissa kotivoiton.

Buffalon tappioputki katkesi aivan synkän NHL-ennätyksen partaalla - Ristolaiselle kaksi syöttöpistettä

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres vei suomalaisvahvistuksensa avittamana voiton Philadelphia Flyersista katkaisten karmaisevan tappioputkensa. Kotijoukkue Buffalo voitti pelin maalein 6–1.

Sabresin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen sai ottelun aikana kaksi syöttöpistettä. Ristolainen oli jäällä yhteensä noin 22 ja puoli minuuttia.

Buffalo ehti ennen Philadelphian kohtaamista hävitä 18 ottelua peräkkäin. Jos tappioputki ei olisi nyt katkennut, olisi joukkue tehnyt koko liigan ennätyksen eli 19 peräkkäishäviötä.

Poliisi on saanut Tiger Woodsin auto-onnettomuuden syyn selville, muttei paljasta tietojaan ilman golftähden suostumusta

Los Angelesissa poliisi on kertonut tutkijoidensa saaneen selville yhdysvaltalaisgolffari Tiger Woodsin helmikuisen auto-onnettomuuden syyn, muttei paljasta tietojaan yksityisyydenturvaan liittyviin huoliin vedoten.

Los Angelesin piirikunnan sheriffin mukaan onnettomuuden syystä ei voida antaa tietoja ilman Woodsin suostumusta. Viranomaiset ovat olleet yhteydessä Woodsiin sekä hänen henkilökuntaansa ja voivat tiedottaa enemmän, jos lupa herkeää.

Golftähti loukkaantui onnettomuudessa vakavasti ja jatkaa toipumistaan kotonaan. Woods, 45, sai useita vammoja, kun hänen ohjaamansa auto suistui ulos tieltä ja kieri monta kertaa ympäri. Woodsin oikean jalan ja nilkan vammat vaativat leikkaushoitoa. (Lähde: AFP)