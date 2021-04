Suomessa on annettu yli miljoona annosta koronarokotetta, kertoo THL – uusia koronatartuntoja todettu 654, kahden viikon tartuntamäärät laskeneet

Suomessa on annettu nyt yli miljoona annosta koronarokotetta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kuvasi asiaa Twitterissä upeaksi uutiseksi.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt yli 927 600 suomalaista. Toisen annoksen on saanut vajaat 88 860 suomalaista.

Rokotuskattavuus ensimmäisen annoksen osalta on noussut 16,7 prosenttiin. Toisen annoksen osalta kattavuus on 1,6 prosenttia.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on todettu tänään 654 uutta koronatartuntaa.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 8 613, mikä on 799 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa raportoitu yhteensä 78 106.

Koronatartuntojen valtakunnallinen ilmaantuvuus on maltillisessa laskussa. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa koronatartuntojen määrää sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohti on koko maan tasolla yli 155 tartuntaa viimeisen kahden viikon ajalta. Edeltävällä kahden viikon tarkastelujaksolla ilmaantuvuus oli noin 170.

THL:n mukaan ilmaantuvuusluvussa on suuria alueellisia eroja. Suomen korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, 305. Husin alueella ilmaantuvuus on kuitenkin kahden viikon tarkastelujaksolla hienoisessa laskussa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella luku on noin 241.