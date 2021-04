Yön uutiskooste: Tänään vietetään pitkääperjantaita, Ukrainan ja Venäjän väliset jännitteet kiristyvät

Pitkäperjantai on vuoden ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta. Jumalanpalveluksissa ei yleensä soiteta urkuja tai muita soittimia.

Pääsiäisen tapahtumien järjestelyissä on suuri eroja alueiden välillä koronavirustilanteen vuoksi. Oman alueen mahdollisista tapahtumista kannattaakin etsiä tietoa seurakunnan kanavista. Esimerkiksi jumalanpalveluksia välitetään verkon kautta.

Suomalaisen energiayhtiö St1:n jättimäinen tuulipuistohanke Norjassa jäissä

Suomalainen energiayhtiö St1 on suunnittelut pitkään isoa tuulipuistoa Norjan Finnmarkiin Suomen pohjoisrajan lähelle. Hanke on kuitenkin jäissä, sillä norjalaisten suhtautuminen mantereelle rakennettavaan tuulivoimaan on muuttunut aiempaa kielteisemmäksi.

Nyt Norjan parlamentti pohtii muutoksia tuulivoimaloihin liittyvään lupalainsäädäntöön. Voimaloiden lupahakemuksia ei käsitellä ennen kuin muutoksista on linjattu.

St1:n projektipäällikkö Thomas Hansen kertoo, että yhtiö on laittanut viimeisimmän hakemuksensa viranomaisille ennen joulua ja odottaa nyt sen käsittelyä.

Omaisen saattohoito tulossa ensi kertaa lakiin perusteeksi poissaololle työstä

Kuolemansairaan omaisen saattohoidosta on tulossa ensi kertaa lakiin kirjattu peruste poissaololle työstä, kun työsopimuslakiin ollaan lisäämässä oikeus omaishoitovapaaseen. Lyhytaikaista palkatonta vapaata voisi ottaa myös esimerkiksi läheisen käyttämiseen lääkärissä tai sairaalasta kotiutuneen omaisen hoivajärjestelyihin.

Uudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.

Työntekijällä on jo nyt oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos se on perheenjäsentä kohdanneen äkillisen sairastumisen tai onnettomuuden takia välttämätöntä.

Pitkäperjantaina luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuurosateita

Pitkäperjantaina luvassa on Ilmatieteen laitoksen mukaan vaihtelevasti pilvistä säätä. Paikoin voi tulla myös lumi- ja räntäkuuroja, mutta suuria sademääriä ei ole odotettavissa.

Lämpöasteita on tänään kolmesta seitsemään, pohjoisessa on viileämpää. Ensi yönä koko maassa käydään pakkasen puolella.

Lauantaista on tulossa perjantaita poutaisempi ja osin myös aurinkoisempi.

Sunnuntaina sää voi maan länsiosissa lämmetä. Maan pohjoisosaan taas on odotettavissa lännestä hajanaisia sateita, jotka tulevat enimmäkseen lumena.

Ukrainan ja Venäjän väliset jännitteet kiristyvät - Yhdysvallat antoi Venäjälle varoituksen

Yhdysvaltain ulkoministeriö on varoittanut Venäjää olemaan uhkailematta Ukrainaa. Yhdysvallat kommentoi asiaa torstaina sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli syyttänyt Venäjää sotilasjoukkojensa lisäämisestä Ukrainan vastaisella rajalla sekä miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Ukrainan ja Venäjän tukemien separatistien välillä vuodesta 2014 jatkunut konflikti on jälleen kiihtynyt. Ukrainan mukaan 20 sen sotilasta on kuollut ja 57 loukkaantunut yhteenotoissa vuoden alun jälkeen.

Aiemmin torstaina myös EU:n ulkosuhteiden johtaja Josep Borrell kritisoi Venäjää armeijan värväystoiminnasta Krimin niemimaalla. Alueen asukkaiden värväys rikkoo Borrellin mukaan kansainvälistä oikeutta. (Lähde: AFP)

Venetsia sai asukkaiden odottaman risteilylaivakiellon - jättialukset eivät enää pääse historiallisen kaupungin kanaaleihin

Italiassa maan hallinto on päättänyt kieltää suurten risteilyalusten pääsyn Venetsian kaupungin kanaaleihin. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Italian kulttuuriministerin mukaan asiaan vaikutti YK:n kulttuurijärjestön Unescon pyyntö.

Venetsia laguuneineen on Unescon maailmanperintökohteiden listalla. BBC:n mukaan isot alukset joutuvat toistaiseksi rantautumaan kaupungin teollisuussatamaan, kun aiemmin ne ovat kulkeneet Venetsian ytimessä Giudeccan kanaalissa. Parhaillaan risteilyturismi on keskeytetty koronaviruspandemian vuoksi.

Isojen alusten on syytetty saastuttavan laguunin herkkää ekosysteemiä ja rapauttavan historiallisten rakennusten perustuksia. Venetsiassa osa asukkaista on jo pitkään vaatinut kieltoa risteilyaluksille.

YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsi mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan Myanmarissa - Kiina ajoi läpi lievemmät sanamuodot

YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee Myanmarin sotilasjuntan mielenosoittajiin kohdistaman väkivallan, jonka seurauksena on kuollut jo satoja ihmisiä. Turvallisuusneuvosto julkaisi asiasta yksimielisen lausunnon kahden päivän tiukkojen neuvottelujen jälkeen.

Muutoksia tekstin muotoiluun vaati erityisesti Kiina. Uutistoimisto AFP:n mukaan lausunnossa esimerkiksi puhutaan Kiinan vaatimuksesta mielenosoittajien kuolemista, kun aiemmassa tekstiluonnoksessa puhuttiin mielenosoittajien tappamisesta.

Lisäksi lausunnosta on poistettu aiemmasta luonnoksesta löytynyt maininta valmiudesta harkita lisätoimia eli käytännössä kansainvälisiä pakotteita Myanmaria vastaan.

Kiina on yksi YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta. (Lähde: AFP)

Via Crucis järjestetään koronan takia jälleen Pietarinkirkon aukiolla

Kristityt muistavat tänään pitkänperjantain kärsimystapahtumia eri puolilla maailmaa. Vatikaanissa on illalla Via Crucis -ristisaatto paavi Franciscuksen johdolla.

Koronapandemian takia Via Crucis järjestetään viime vuoden tapaan Pietarinkirkon aukiolla. Perinteisesti se on järjestetty Roomassa Colosseumilla.

Via Crucis Pietarinkirkon aukiolla alkaa kello 22 Suomen aikaa. Koronan takia yleisömäärää aukiolla on rajoitettu.

Leo Komarov pisteille New Yorkin ja Washingtonin hurjassa 8-4-maalimyrskyssä

Jääkiekon NHL:ssä kahden itärannikon suurkaupungin kohtaamisessa taottiin pisteitä kuin koripallossa konsanaan, kun isäntäjoukkue New York Islanders voitti Washington Capitalsin tähtitieteellisin lukemin 8–4.

Maalimyrskyssä New Yorkin joukoissa luisteleva suomalainen Leo Komarov pääsi pisteille avustettuaan Jordan Eberlen maalia ottelun alkumetreillä. Ottelun supertähti oli kanadalaispelaaja Mathew Barzal, joka teki hattutempun ja nappasi vielä päälle kaksi syöttöpistettä.

Pohjoisempana pelatussa Ottawa Senatorsin ja Montreal Canadiensin 1–4-maalein päättyneessä ottelussa voittoisan vierasjoukkue Montrealin paidassa pelaava Artturi Lehkonen nappasi pisteen Paul Byronin maalista toisessa erässä.