Suomessa raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa – tartuntoja todettu viimeisen kahden viikon aikana eniten 20–29-vuotiailla

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu vajaat 79 100 koronavirustartuntaa. Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomessa on raportoitu 422 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 8 215. Se on 1 214 tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.