Kainuussa Suomussalmella on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Kainuun sote. Kyseessä on kahden auton nokkakolari, jossa on loukkaantunut vakavasti kahdeksan ihmistä. Pelastuslaitoksen mukaan molemmissa autoissa oli neljä matkustajaa.

Kainuun keskussairaala on nostanut valmiuttaan suuronnettomuustilaan. Kaksi loukkaantuneista kuljetetaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja kuusi Kainuun keskussairaalaan. Turma tapahtui hieman ennen yhtätoista Viitostiellä noin 10 kilometriä Suomussalmen pohjoispuolella. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikenteen kiertotielle.