RKP hakee kuntavaaleissa kasvua Sisä-Suomessa ja houkuttelee kokoomukseen pettyneitä liberaaleja – tavoitteena viiden prosentin kannatusrajan ylitys

Suosionsa perinteisesti rannikkoseudulta ammentanut RKP hakee kesäkuun kuntavaaleissa jalansijaa sisämaasta.

Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo STT:n kuntavaalihaastattelussa, että puolueella on tällä hetkellä ehdokkaita 64 kunnassa. Edellisvaaleihin lisäystä on tullut 12 pitäjän verran. Joukossa on perinteisesti vahvoja suomenkielisiä kuntia, kuten Pori, Kouvola, Kuopio, Lahti, Riihimäki ja Sastamala.

Henrikssonin mukaan uusien ehdokkaiden hakeminen Sisä-Suomesta on ollut tietoinen ratkaisu.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Tässä on nimenomaan se tavoite, että RKP kasvaisi, olisi läsnä useammassa kunnassa kuin aikaisemmin ja saisi vähintään viiden prosentin kannatuksen näissä vaaleissa, Henriksson sanoo.

RKP:n suosio kunta- ja eduskuntavaaleissa on pyörinyt lähellä viittä prosenttia, mutta ylittänyt haamurajan viimeksi vuonna 2004.

Kasvun varaa Henriksson näkee puolueelle liberaalioikeistossa, jossa kannetaan huolta myös haavoittuvimmassa asemassa olevista. Hänen mukaansa kokoomus näyttää liikkuvan joissain kysymyksissä perussuomalaisten suuntaan.

Henriksson viittaa Kirsi Pihan vetäytymiseen kokoomuksen pormestariehdokkaan paikalta Helsingissä puolueen sisäisiin jakolinjoihin vedoten.

– Jotain on tapahtumassa kokoomuksessa, joka tavallaan huolestuttaa minua. Toisaalta samaan aikaan RKP:ssä on sijaa kaikille voimille, joille keskiössä on ihmisarvo, huolen pitäminen taloudesta, kannustaminen yrittäjyyteen ja huolehtiminen siitä, että Suomessa on korkea osaaminen, Henriksson sanoo.

Ehdokkuus voi riittää jalansijaan

Tällä hetkellä puolueen kannatus on voimakkaasti keskittynyttä, ja sen kunnanvaltuutetut löytyvät lähes yksinomaan Pohjanmaalta, Uudenmaalta ja Varsinais-Suomesta.

Henriksson tunnustaa, että murtautuminen uusille alueille varsinkin vain yksittäisten ehdokkaiden voimin voi olla haastavaa, mutta jo ehdokkuus voi tarjota uusia jalansijoja.

– Paikanjaossa esimerkiksi lautakunnissa otetaan huomioon, mitkä puolueet ovat asettaneet ehdokkaita. Kyllä ehdokkuus avaa mahdollisuuksia.

Laajenemisen mahdollisuus näkyy Henrikssonin mukaan hänen kotikaupungissaan, kaksikielisessä Pietarsaaressa, jonka valtuustossa RKP on ainoa mainittava oikeistopuolue.

– Siellä missä on nähty, miten toimimme käytännössä, luottamusta on tullut myös suomenkielisiltä.

Uusien alueiden tavoittelu ei tarkoita, että puolue olisi unohtanut ydinalueensa. RKP:n vaaliohjelma lähtee liikkeelle perinteistä: sen ensimmäinen linjaus on lupaus kaksikielisyyden säilyttämisestä.

Puolue pitää huolta myös mahdollisesta sukupolvenvaihdoksesta. Se on asettanut alle 30-vuotiaille ehdokkaille oman tavoitteen, joka on puolueen mukaan täyttynyt.

– Meille on äärimmäisen tärkeää, että on jatkuvuutta. Meillä on myös iäkkäämpiä ehdokkaita, mutta todella tärkeää on se, että koko ajan kehitytään, mennään eteenpäin ja saadaan uusia ihmisiä mukaan, Henriksson sanoo.

Kaiken kaikkiaan RKP tavoittelee 1 400:aa ehdokasta. Henrikssonin mukaan puoluesihteerien linjaus siirtää vaaleja kuihdutti ehdokashankinnan aiotun loppukirin. Nyt ehdokkaita on saman verran kuin viime vaaleissa eli runsaat 1 300.

Etäopetuksesta apua kouluverkolle

Hallituksen valmistelema sote-uudistus keskittää kuntien huomion koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja elinkeinotoimintaan.

Kouluverkon tila ei ole helppo. Kahden edellisen vuosikymmenen aikana Suomen peruskouluista suljettiin yli 40 prosenttia, ja Opetushallitus on ennustanut tahdin jatkuvan samanlaisena ainakin vuoteen 2040 asti.

Henrikssonin mukaan kuntien tulisi pitää kiinni lähikouluistaan niin pitkälle kuin se on taloudellisesti järkevää. Apua koulu- ja varsinkin lukioverkon ylläpitoon hän hakisi koronavuoden kokemuksista.

– Etäopetus voi tarjota joitain mahdollisuuksia ylläpitää kouluja, joita olisi muuten pakko sulkea. Varsinkin lukiopuolella etäopetuksessa saattaa olla suurempiakin mahdollisuuksia esimerkiksi kielivalikoimassa.

Kysyttäessä Henriksson tarkentaa, että alakoulua ei missään nimessä voi korvata etäopetuksella, vaikka se voisikin tarjota apua esimerkiksi tuuraajien järjestämiseen opettajien sairaustapauksissa.

Etäajan hengessä RKP vaatii vaaliohjelmassaan kaksoiskuntalaisuuden selvittämistä – tämä siitä huolimatta, että Sipilän hallituksen aikana teetetyssä selvityksessä verotuksen, äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden jakaminen monen paikkakunnan kesken törmäsi perustuslakiin.

Henriksson ei osaa kysyttäessä tarjota tarkemmin ongelmaan ratkaisua.

– Tässä on laajan selvityksen paikka nimenomaan sillä näkökulmalla, että voidaan etsiä ratkaisuja eikä vain ongelmia. Siinä mielessä tarvitaan luovaa ajattelua.

Työllisyyskokeilu RKP:n mieleen

Soten siirtäminen nykyistä leveämmille hartioille saattaa helpottaa kuntien elinkelpoisuutta. Tästä huolimatta kunnissa on Henrikssonin mukaan syytä miettiä, mitkä ovat oman alueen keskeiset toimet ja miten ne turvataan parhaiten.

– Kuntapäättäjien tulee itse käydä nämä asiat läpi ja saatamme myös tulevaisuudessa nähdä kuntaliitoksia, mutta RKP ei ole ollut aikaisemmin tai ole nytkään sillä linjalla, että kuntia pakotettaisiin kuntaliitoksiin.

Uusia toimia kunnille tarjoavat työllisyyden kuntakokeilut, joissa osa TE-toimiston tehtävistä siirrettiin maaliskuusta alkaen runsaaksi kahdeksi vuodeksi kuntien vastuulle. Kokeilussa mukana on 118 kuntaa, eli runsas kolmannes Suomen kunnista.

Henriksson pitää kokeilua hyvänä. Siinä ei tosin ole mukana yksikään kunta Pohjanmaan maakunnasta, jossa RKP keräsi viime keräsi viime kuntavaaleissa puolet annetuista äänistä.

Tästä huolimatta RKP:n ja rannikkoseutujen kokemuksilla voisi olla Henrikssonin mukaan annettavaa muullekin Suomelle.

– Työpaikat eivät synny itsekseen vaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Sen takia yhteistyö yritysten kanssa on varsin keskeistä, myös työvoimapalveluissa. Tämä ajattelumalli on jo olemassa rannikkoseudulla.

STT:n vaalisarjaa varten Henriksson valitsi kotikaupungissaan Pietarsaaressa kuvauspaikaksi Koulupuiston. Hän kuvailee sitä Pietarsaaren sydämeksi, johon ihmiset kokoontuvat kesäisin. Omakohtaisesti hänellä on sieltä varhaisia muistoja päiväkerhosta sekä myöhemmin lukiosta.

– Siellä on sekä muistoja että kauneutta, ja se on myös sivistyksen lähde.