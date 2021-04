Yön uutiskooste: Hallitus kokoontuu arvioimaan koronatilannetta, koululaisille suositellaan vastedes tunti liikuntaa päivässä

Lapsille ja nuorille suositellaan vähintään tunti päivässä monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista. Lisäksi runsasta ja pitkäkestoista paikallaan oloa tulisi välttää.

Uuden suosituksen valmisteluun osallistunut apulaisprofessori Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta kertoo STT:lle, että tunnin rajan ylittyminen edistää terveyttä ja oppimista.

Suosituksen päivityksen taustalla on Sääkslahden mukaan Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteenveto laajoista kokoomatutkimuksista viime vuodelta. Aiemmin lapsille ja nuorille suositeltiin iästä riippuen 1–2 tuntia liikuntaa päivässä.

Yrittäjien tilanne yhä vaikeampi koronan seurauksena

Yritysten tilanne heikkeni selvästi maaliskuussa, kun hallitus lisäsi koronarajoituksia ja valmisteli liikkumisrajoituksia, kertoo Suomen Yrittäjien teettämä kysely. Samalla yritysten maksuvaikeudet lisääntyivät ja yhä useampi yrittäjä pohti lopettamista tai koki konkurssiuhan kasvaneen.

Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa maaliskuun lopulla. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Yhteishaku lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen päättyy tänään

Kevään yhteishaku lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen päättyy tänään. Perusopetuksen jälkeiset haut järjestetään tästä vuodesta alkaen samanaikaisesti.

Kaikkien perusopetuksen tänä keväänä päättävien on myös haettava toisen asteen koulutukseen. Hakuvelvoite tuli voimaan vuodenvaihteessa.

Yhteishaussa on tarjolla tänä keväänä yli 80 000 aloituspaikkaa, joista lähes 42 000 ammatillisessa koulutuksessa ja noin 39 000 lukiokoulutuksessa.

Lisäksi voi muun muassa hakea perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen, kuten kymppiluokalle.

Hallituksella koronaneuvottelut, esillä exit-suunnitelma ulos kriisistä

Hallitus kokoontuu jälleen alkuillasta Säätytaloon arvioimaan koronatilannetta ja rajoitustoimia.

Esillä on ainakin niin sanottu exit-suunnitelma, joka viitoittaa tietä ulos kriisistä. Siinä on tarkoitus hahmotella, missä järjestyksessä ja millä tavalla epidemian vuoksi käyttöön otettuja rajoitustoimia puretaan. Sekä rokotusten että kausivaihtelun odotetaan helpottavan tautitilannetta kesää kohti, vaikka myös tilanteen paheneminen nykyisestä on yhä mahdollista.

Neuvottelu alkaa Säätytalossa kello 17.

Amazonin perustaja Jeff Bezos asettui tukemaan presidentti Bidenin ajamia yritysverotuksen korotuksia

Verkkokauppayhtiö Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos on ilmoittanut tukevansa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ajamaan infrastruktuuripakettiin liittyviä yritysverotuksen korotuksia.

Amazonin sivuilla julkaistussa lausunnossaan Bezos kehottaa sekä republikaaneja että demokraatteja työskentelemään yhdessä Yhdysvaltain kilpailukyvyn varjelemiseksi.

Kongressin republikaanit ovat hyökänneet voimalla Bidenin hallinnon kaavailemaa kahden biljoonan dollarin infrastruktuuripakettia vastaan. Maanantaina senaatin sääntöjen tulkinnasta vastaava viranomainen vahvisti, että demokraatit voivat hyväksyä paketin senaatissa ilman republikaaniääniä, kertoi New York Times.

Biden julisti odotetusti koronarokotteiden tarjoamisen kaikille amerikkalaisille lähiviikkoina - varoitti silti elämän ja kuoleman kamppailusta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on julistanut odotetusti, että kaikki amerikkalaiset aikuiset voivat hakeutua koronarokotuksiin jo kahden viikon kuluttua 19. huhtikuuta mennessä. Asiasta kertovat muun muassa politiikan lehti Hill ja uutiskanava CNN.

Presidentin mukaan 200 miljoonan annetun rokoteannoksen raja rikotaan ennen hänen sadatta päivää virassaan huhtikuun lopulla. Valkoisen talon luona pidetyssä puheessaan Biden kuitenkin varoitti siitä, että Yhdysvallat käy yhä koronaviruksen kanssa elämän ja kuoleman kamppailua.

Presidentti vetosi kansalaisiin, jotta he pitäisivät yhä etäisyyttä toisistaan ja käyttäisivät maskeja.

Brasiliassa ensimmäistä kertaa yli 4 000 koronavirukseen liitettyä kuolemaa vuorokaudessa

Brasiliassa on kirjattu ensimmäistä kertaa yli 4 000 koronavirukseen liitettyä kuolemaa vuorokauden sisällä, kertoo maan terveysministeriö. Uhreja kirjattiin kaikkiaan 4 195 päivässä.

Kaikkiaan Brasiliassa arvioidaan kuolleen koronavirukseen liittyen liki 337 000 ihmistä. Uhrien määrässä mitattuna Brasilian edellä on vain Yhdysvallat yli 550 000 kuolleellaan. Brasilian terveydenhuoltojärjestelmä on venynyt äärirajoilleen kamppailussa uusinta virusaaltoa vastaan.

Sekä keskushallintoa että osavaltioiden hallintoja on syytetty riittämättömistä toimista viruksen pysäyttämiseksi. Lähde: AFP

Carolinan Sebastian Aho syötti kolme maalia, Floridan Barkovin kaksi osumaa laiha lohtu

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aho syötti peräti kolme maalia, kun Carolina kaatoi Florida Panthersin 5–2. Aho on nyt kerännyt tällä kaudella 21 maalisyöttöä.

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkovin kaksi maalia jäivät ottelussa lopulta laihaksi lohduksi, vaikka Florida johti ottelua kahden erän jälkeen Barkovin maaleilla.

Carolinan toinen suomalaishyökkääjä Teuvo Teräväinen oli yhä aivotärähdyksen vuoksi sivussa ottelusta, mutta on kuitenkin palannut jo luistelemaan. Floridan Eetu Luostarinen ja Juho Lammikko jäivät pisteittä ottelussa.

Manchester City ja Real Madrid ottivat kotivoitot Mestarien liigan puolivälierissä

Manchester City ja Real Madrid ovat jalkapallon miesten Mestarien liigassa voittaneet kotikentillään ensimmäiset puolivälieräottelunsa. City kukisti Dortmundin 2–1 ja Real peittosi kotipelissään Liverpoolin 3–1.

Manchester Cityn maalit tekivät Kevin De Bruyne ja 90. minuutilla Phil Foden. Dortmundista osui 1–1 laukonut Marco Reus.

Real Madridista Vinicius Junior teki kaksi maalia ja Marco Asensio yhden. Liverpoolin kavennusosuman iski Mohamed Salah.

Toiset puolivälierät pelataan 14. huhtikuuta.

Vaihdossa aloittanut Lauri Markkanen heitti 15 pistettä, Chicagolle toinen voitto peräkkäin

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls voitti Indiana Pacersin 113–97. Chicagon suomalaispelaaja Lauri Markkanen aloitti ottelun vaihtopenkillä, mutta sai peliaikaa lopulta yli 21 minuuttia.

Markkanen oli joukkueensa kolmanneksi tehokkain pelaaja 15 pisteellä. Lisäksi Markkanen kahmi kuusi levypalloa. Chicagon tehokkain pelaaja oli Nikola Vucevic 32 pisteellä.

Chicago otti nyt toisen peräkkäisen voittonsa sen jälkeen, kun joukkue katkaisi kuuden ottelun tappioputkensa viikonloppuna.