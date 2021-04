Hallituslähde STT:lle: Heinäkuussa voidaan palata hyvin lähelle normaalitilaa, jos suunnitelmat pitävät

Jos kaikki menee suunnitellusti, heinäkuussa voidaan palata hyvin lähelle normaalitilaa, kerrotaan hallituslähteestä STT:lle. Jo kesäkuussa on paljon vähemmän rajoituksia voimassa kuin nyt.

Hallituksen arvio perustuu muun muassa siihen, että rokotusaikataulun mukaan kaikki halukkaat aikuiset olisivat saaneet yhden annoksen koronarokotetta kesäkuun lopussa.

Hallitus kokoontuu tänään illansuussa Säätytaloon pohtimaan, missä järjestyksessä ja millä tavalla epidemian vuoksi käyttöön otettuja rajoitustoimia puretaan. Kyseessä on niin sanottu exit-suunnitelma, joka viitoittaa tietä ulos kriisistä.

Sekä rokotusten että kausivaihtelun odotetaan helpottavan tautitilannetta kesää kohti, vaikka myös tilanteen paheneminen nykyisestä on yhä mahdollista.

Isompaa vääntöä rajoitustoimien purusta ei ole odotettavissa hallituspuolueiden kesken.

Selkeiden päivämäärien antaminen hankalaa

Rajoituksia on tarkoitus purkaa hyvin asteittain. Esimerkiksi ravintoloiden aukioloa tullaan tiettävästi rajoittamaan vielä senkin jälkeen kun ravintoloiden sulku päättyy 18. huhtikuuta. Hallituksen esityksen mukaan muun muassa anniskelun päättymistä voitaisiin aikaistaa kello 17:ään, jolloin ravintola olisi suljettava kello 18.

Rajoitustoimien purussa pitää tasapainoilla sen välillä, kuinka selkeitä päivämääriä tai takarajoja annetaan ja kuinka paljon pitää seurata esimerkiksi tartuttavuusluvun kehittymistä. Kansalaiset on saatava pysymää tietoisina siitä, että tautitilanteeseen voi tulla äkillisiä muutoksia, vaikka muutaman viikon ajan tautitilanne on edennytkin suotuisaan suuntaan. Annettavista aikatauluista on tiettävästi tarkoitus käydä tänään keskusteluja.

Neuvottelu alkaa Säätytalossa kello 17.

Mahdollisesta rajoitusten purkamisesta ja paluusta normaaliin elämään uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.