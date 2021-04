Miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen

Yli miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronavirusrokoteannoksen, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatilannekatsauksessa.

80 vuotta täyttäneistä rokotettuja on nyt yli 85 prosenttia ja 70 vuotta täyttäneistä noin 72 prosenttia. Työikäisissä eli 20–64-vuotiaissa rokotettuja on reilut 8 prosenttia ja koko väestössä runsas viidennes.

Uusia koronavirustartuntoja on THL:n mukaan Suomessa todettu 429. Taudin ilmaantuvuus on nyt noin 133 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana. Ilmaantuvuus on alentunut koko maan tasolla.

Myös tehohoitopotilaiden määrä on vähentynyt viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana. Samoin muun koronavirukseen liittyvän sairaalahoidon tarve on vähentynyt. Tarkat luvut potilaiden määrästä ja mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista julkistetaan myöhemmin tänään.

Uusien koronavirustapausten määrä vähentyi Suomessa jo ennen pääsiäistä, ja tämä laskusuuntaus jatkuu edelleen. THL arvioi, että annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia.

THL:n mukaan hyvä suuntaus saadaan jatkumaan, kun rajoituksia pidetään edelleen yllä eikä niitä pureta liian aikaisin eikä nopeaan tahtiin. Asiantuntijat muistuttavat, että tartuntoja on edelleen paljon, yli 3 000 viikossa.

– Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt, vaan se tulee vasta myöhemmin, sanoi johtaja Pasi Pohjola STM:stä

– Varmaankaan tässä vaiheessa ei vielä laajassa mittakaavassa ole näköpiirissä, että rajoituksia kannattaisi lähteä purkamaan.

Puumalaisen mukaan vielä ei tiedetä, onko pääsiäisen vietolla ollut vaikutusta epidemian kulkuun. Tämä selviää vasta ensi viikolla.