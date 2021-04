Olympiapaikan purjehtinut Janne Järvinen tuomittiin kahden ja puolen vuoden vankeuteen Katiska-huumejutussa

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kilpapurjehtija Janne Johannes Järvisen, 45, kahden ja puolen vuoden vankeuteen suuressa Katiska-huumevyyhdissä. Olympiapaikan viime kuussa purjehtinut Järvinen tuomittiin törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Käräjäoikeuden mukaan rikokset tapahtuivat tammikuusta 2018 tammikuuhun 2020 ulottuvalla ajanjaksolla. Avunantosyyte liittyi siihen, että Järvinen oli antanut yhtiönsä omistaman varasto- ja toimitilan vastikkeetta pitkään tuntemansa liivijengi Cannonballin ex-johtajan Janne Tranbergin käyttöön.

Käräjäoikeuden mukaan Tranberg, Niko Ranta-aho ja kolmas mies säilyttivät varastossa suuren määrän huumeita, joita myös pakattiin ja lähetettiin eteenpäin asiakkaille myytäväksi.

Järvinen kiisti syytteen ja sanoi, että oli vuokrannut tilan Tranbergin kautta tulleelle vuokralaiselle eikä ollut tietoinen varastossa käsitellyistä lääkeaineista.

Käräjäoikeuden mukaan Järvinen oli tietoinen Tranbergin huumeisiin liittyvästä rikostaustasta.

– Käräjäoikeus pitää epäuskottavana, että Järvinen olisi oma liike-elämän taustansa huomioon ottaen luovuttanut näissä olosuhteissa yhtiönsä tilan Tranbergin kautta täysin tuntemattoman tahon käyttöön vastikkeetta ja ilman vuokrasopimusta sekä niin, että hän ei ole tiennyt vuokralaisen henkilöllisyyttä ja tilan käyttötarkoitusta. Järvinen on suhtautunut näihin seikkoihin hyväksyvästi tai ainakin välinpitämättömästi, oikeus katsoi.

Näyttönä oli myös viestejä, joita Tranberg oikeuden mukaan lähetti Järviselle ja jotka sisälsivät kuvakaappauksia varaston valvontakamerasta. Oikeus katsoi, että Järvinen tiesi tai piti varsin todennäköisenä, että tilaa käytetään huumeiden varastointiin ja levittämiseen.

Oikeus: Järvinen tiesi omaisuuden rikollisesta alkuperästä

Järvinen tuomittiin myös törkeästä rahanpesusta. Syytteen mukaan hän oli lunastanut tammikuussa 2018 Tranbergin omaisuutta – kelloja, kultaesineitä ja koruja – tämän puolesta panttilainaamosta noin 80 000 euron arvosta.

Tranberg oli lähtenyt Suomesta vuodenvaihteessa paetakseen lainvoimaista vankeustuomiota. Järvinen säilytti omaisuutta tammikuuhun 2020 asti, jolloin se takavarikoitiin.

Lunastuksen yhteydessä Järvinen maksoi runsaan 20 000 euron lunastusmaksun omalla pankkikortillaan. Myöhemmin hän sai syyttäjän mukaan Tranbergilta 27 000 euron käteiskorvauksen, jonka tuntemattomaksi jäänyt henkilö toimitti Järviselle.

Järvinen kiisti syytteen. Hänen mukaansa panttilainaamosta lunastetun omaisuuden arvo oli vain runsaat 20 000 euroa. Hän myös sanoi, ettei tiennyt omaisuuden olleen rikoksella hankittua tai rikoshyötyä tai että se olisi ollut lunastushintaa arvokkaampaa. Järvisen mukaan 27 000 euron summa oli velkojen maksua, josta 20 500 euroa oli kellojen lunastamisesta ja 6 500 euroa vuokrasaatavia.

Käräjäoikeus katsoi, että Järvinen oli tietoisena rahan rikollisesta alkuperästä ottanut vastaan ja pitänyt hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta ja rikoshyötyä ja näin peittänyt ja häivyttänyt hyödyn tai omaisuuden laitonta alkuperää.

– Arvokkaat korut ja kellot liittyvät myös tyypillisesti huumausaine- ja rahanpesurikoksiin. Käräjäoikeus katsoo Järvisen kertomuksensa ja omaisuuden luonteen perusteella olleen tietoinen siitä, että Tranbergilla on rikostuomioita, jotka hänen on täytynyt mieltää liittyvän huumausainerikoksiin. Vaikka Tranbergilla on ollut myös laillisia tulonlähteitä, Järvisen on täytynyt käsittää, että Tranbergin tulot muodostuvat ainakin osittain laittomista lähteistä, oikeus sanoi tuomiossaan.

Tranberg ja Järvinen käyttivät panttauksessa ja lunastuksessa omia nimiään ja Järvinen omaa pankkikorttiaan, mikä oikeuden mukaan sinänsä viittasi lainmukaiseen toimintaan.

– Pantatun omaisuuden välitön siirtäminen Järviselle heti Tranbergin maasta poistumisen jälkeen viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että Järvinen on tiennyt toimiensa taustan ja tarkoituksen. Järvinen ja Tranberg eivät myöskään olleet erityisesti sopineet asiasta mitään, kuten omaisuuden säilyttämisen kestoa tai lainan lunastamiseen liittyvää korvausta. Järvisen on myös liike-elämän taustansa perusteella täytynyt käsittää järjestelyn olleen hyvin epätavallinen, oikeus katsoi.