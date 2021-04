Kuntavaaliehdokkaiksi asettumassa eniten yrittäjiä ja maaseudun asukkaita, vähiten eläkeläisiä ja työttömiä

Kesäkuun kuntavaaleissa ehdokkaaksi on asettumassa eniten yrittäjiä ja maaseutumaisissa kunnissa eläviä keskustan kannattajia, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) kyselytutkimuksesta. Vähiten ehdokkaiksi on asettumassa työttömiä ja eläkeläisiä.

Kaksin mukaan kaikkiaan yli miljoonaa suomalaista on kysytty ehdokkaaksi näissä tai aiemmissa kuntavaaleissa. Tämän vuoden kuntavaaleihin on kysytty joka kymmenettä kyselyyn vastannutta. Vastaajista neljä prosenttia kertoi asettuvansa ehdolle.

Yli 60-vuotiaiden kiinnostus ehdokkuuteen on lopahtanut viime vaalien 14 prosentista vain yhteen prosenttiin.

Työntekijöistä ja opiskelijoista vain joidenkin prosenttien osuus kertoi olevansa lähdössä ehdolle. Koulutustaustoissa ei ole erityisiä eroja ehdokkaaksi kysyttäessä eikä lähdettäessä.

Kunnallisvaaliehdokkaiksi lähdetään paljon suuremmalla innolla maaseutumaisissa kunnissa, joissa 14 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita ehdolle asettumisesta. Pääkaupunkiseudulla sekä taajaan asutuissa kunnissa luku oli kaksi prosenttia ja kaupunkimaisissa kunnissa kolme.

Keskustan kannattajista joka viides kertoi olleensa ehdolla aiemmin ja joka kymmenes on asettumassa ehdolle näissä kuntavaaleissa. SDP:n kannattajista vajaa viidennes on ollut aiemmin ehdolla, mutta näissä vaaleissa vain kaksi prosenttia on asettumassa ehdolle.

Harvinaisinta ehdokkaaksi ryhtyminen on perussuomalaisten parissa, kysely näyttää.

Ennakkoäänestys jatkuu tavallista pidempään

Tehokkainta ehdokkaaksi kyseleminen on ollut vihreiden parissa, sillä lähes jokainen ehdokkaaksi kysytyistä vastaajista kertoi myös lähtevänsä ehdolle. Keskustalla näin vastasi neljä viidestä ja vasemmistoliiton kohdalla kaksi kolmesta.

Perussuomalaisten kohdalla osuus oli yksi kolmesta ja SDP:n sekä kokoomuksen kohdalla yksi viidestä.

Kyselyn teki Kantar TNS maaliskuun alussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 050. Vastaajat olivat 18–79-vuotiaita Manner-Suomen asukkaita. Virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kuntavaalien ehdokashakemusten jättöpäivä on tiistaina 4. toukokuuta. Ehdokasasettelu vahvistetaan seuraavan viikon perjantaina 14. toukokuuta.

Ennakkoäänestysaika on näissä vaaleissa koronaviruspandemian vuoksi tavallista pidempi. Kotimaassa voi äänestää ennakkoon 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.