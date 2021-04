Yön uutiskooste: Kuntavaaliehdokkaiksi asettumassa eniten yrittäjiä ja maaseudun asukkaita, sisarusten välinen väkivalta yleistä lapsiperheissä

Sisarusten välinen väkivalta on yleistä suomalaisissa lapsiperheissä. Tilanne on vakava, jos väkivaltainen käytös on suunniteltua ja pitkäkestoista, ja sillä on nimenomaan tarkoitus vahingoittaa. Yleensä tällainen käytös kohdistuu vain yhteen sisarukseen, Helsingin yliopistosta kerrotaan.

Sen sijaan on täysin normaalia, että sisaruksilla on erimielisyyksiä ja myös pientä nahistelua. Tällöin väkivalta on hyvin lievää ja satunnaista, ja välillä tekijänä on yksi sisaruksista ja välillä toinen.

Sisarusten välistä väkivaltaa tapahtuu herkemmin perheissä, joissa on muitakin haasteita, kuten esimerkiksi päihdeongelmia tai vanhempien välistä väkivaltaa.

Kuntavaaliehdokkaiksi asettumassa eniten yrittäjiä ja maaseudun asukkaita, vähiten eläkeläisiä ja työttömiä

Kesäkuun kuntavaaleissa ehdokkaaksi on asettumassa eniten yrittäjiä ja maaseutumaisissa kunnissa eläviä keskustan kannattajia, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) kyselytutkimuksesta. Vähiten ehdokkaiksi on asettumassa työttömiä ja eläkeläisiä.

Kaksin mukaan kaikkiaan yli miljoonaa suomalaista on kysytty ehdokkaaksi näissä tai aiemmissa kuntavaaleissa. Tämän vuoden kuntavaaleihin on kysytty joka kymmenettä kyselyyn vastannutta. Vastaajista neljä prosenttia kertoi asettuvansa ehdolle.

Kyselyn teki Kantar TNS maaliskuun alussa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 050.

Kuntavaalien ehdokashakemusten jättöpäivä on 4. toukokuuta.

Uutissuomalainen: Kuntavaaleissa useampi äänestää ensisijaisesti puoluetta henkilön sijasta

Kuntavaaleissa äänestäjien valintaan vaikuttaa enemmän puolue kuin ehdokkaan henkilö, käy ilmi Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä. USU-gallupin mukaan 47 prosenttia suomalaisista äänestäisi ensisijaisesti puoluetta tai ryhmittymää. Henkilöä sanoi äänestävänsä ensisijaisesti 40 prosenttia.

Vastaajista noin kymmenesosa ei osannut sanoa kantaansa ja neljä prosenttia kertoi, ettei aio äänestää.

Kyselyssä vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista lähes kolme neljäsosaa äänestää ensisijaisesti puoluetta. Perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajista puoluetta painottaa noin kaksi kolmasosaa. Keskustan kannattajista yli puolet (55 prosenttia) äänestää ensisijaisesti henkilöä.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset eivät ole löytäneet suoraa yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä

Yhdysvaltain terveysviranomaiset kertoivat perjantaina paikallista aikaa, ettei suoraa yhteyttä lääkeyritys Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä ole löydetty. Maan elintarvike- ja lääkevirasto kertoo jatkavansa selvitystyötään.

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääketurvallisuuden riskienarviointikomitea kertoi aiemmin aloittaneensa tutkinnan lääkeyrityksen rokotteen mahdollisesta yhteydestä veritulppatapauksiin.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa, johon on liittynyt verihiutaleiden matala määrä. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen. (Lähde: AFP)

Britannian kruununprinssi Charles BBC:lle: Prinssi Philip haluaisi tulla muistetuksi yksilönä

Britannian kruununprinssi Charles sanoo yleisradioyhtiö BBC:n erikoislähetyksessä, että hänen isänsä, perjantaina kuollut prinssi Philip haluaisi todennäköisesti tulla muistetuksi yksilönä.

Tärkein prinssi Philipin kuninkaallinen velvoite oli puolisonsa, kuningatar Elisabetin tukeminen vuosikymmenten ajan. Prinssi Charles pohtii lähetyksessä, kuinka ällistyttävää vuosikymmenten tuki kuningattarelle oli.

Prinssi Philip kuoli 99-vuotiaana.

Jokiharju avasi Buffalon maalitilin, mutta joukkue taipui Washingtonille

Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres hävisi Washington Capitalsille 3–4-lukemin. Pelin aikana Sabresin riveissä nähtiin suomalaismenestystä, kun Henri Jokiharju teki joukkueensa ensimmäisen maalin avauserän lopulla.

Ensimmäiselle erätauolle siirryttiin Washingtonin 2–1-johdossa. Molemmat joukkueet tekivät vielä yhdet maalit toisessa ja kolmannessa erässä. Rasmus Ristolainen oli syöttämässä Buffalon toista ja kolmatta maalia.

Buffalon riveissä debytoi Arttu Ruotsalainen.

Newyorkilaisjoukkueiden kohtaamisessa New York Rangers kukisti Islandersin 4–1. Rangersin Kaapo Kakko sai 0+1-tehot.

Rose säilytti täpärästi johtonsa Augustan Masters-turnauksessa

Englantilaisgolffari Justin Rose säilytti täpärästi johtonsa Yhdysvaltain Augustassa pelattavan Masters-turnauksen toisen kierroksen jälkeen. Kierros päättyi lauantaina aamuyöllä Suomen aikaa.

Vaikean alun jälkeen Rose käytti toiseen kierrokseen parin mukaiset 72 lyöntiä. Johtoasemaa kantoi avauspäivän tulos seitsemän alle parin. Rose onnistui selvittämään ensimmäisen kierroksen vain 65 lyönnillä.

Rose johtaa toisen kierroksen jälkeen yhdellä lyönnillä Yhdysvaltojen Brian Harmania ja Will Zalatorisia.

Masters on ensimmäinen kauden neljästä arvoturnauksesta. Kilpailussa ei ole mukana suomalaisia. Kolmas kierros alkaa tänään iltapäivällä Suomen aikaa.