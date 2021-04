Yön uutiskooste: Huumeiden määrä vankiloissa vähentynyt koronarajoitusten takia, pyörämatkailun suosio kasvaa

Koronarajoitukset ovat vähentäneet merkittävästi huumeiden määrää ja rauhoittaneet oloja vankiloissa. Huumeita on salakuljetettu vankiloihin vähemmän, koska muun muassa vankilavierailut ja vankien poistumisluvat ovat olleet pitkiä aikoja jäissä pandemian takia.

Toisaalta koronarajoitukset ovat myös vaikeuttaneet vankiloissa tarjottavaa päihdehoitoa. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan esimerkiksi päihteettömiä osastoja on jouduttu muuttamaan karanteeni- ja eristysosastoiksi.

Pyörämatkailun suosio kasvaa, mikä voi myös tuoda maaseudun yrittäjille tulonlisää

Pyörämatkailu on kovassa nosteessa, ja viime kesänä monella suositulla reitillä nähtiinkin aiempaa enemmän kävijöitä. Esimerkiksi Turun saariston rengasreiteillä pyöräilijöiden määrät kasvoivat yhteysalusten lipunmyynnin perusteella noin neljäkymmentä prosenttia edellisvuodesta, kerrotaan Pyöräilykuntien verkostosta.

Omatoimipyöräilijät voivat suunnata merkityille reiteille, mutta tarjolla on myös valmiita pyöräily- ja majoituspaketteja. Maaseudun matkailu- ja palveluyrittäjille pyörämatkailu merkitsee lisää potentiaalista asiakaskuntaa.

Viherkasvien kysyntä sai uudet mittasuhteet koronavuotena

Koronavuosi ja sen myötä lisääntynyt ajan viettäminen kotona kasvattivat viherkasvien myyntiä niin puutarhamyymälöissä kuin kasvien verkkokaupoissakin, kertovat puutarhayrittäjät.

Kasvua tapahtui molemmissa, mutta huomattavinta se oli verkkokaupan osalta.

Vihersisustaminen on ollut trendinä jo useita vuosia, ja vaikutteita tulee Suomeen ulkomailta sosiaalisen median kanavia pitkin.

Tänä keväänä suosittuja ovat vanhat kasvit, kuten kultaköynnökset ja juorut. Lisäksi erikoisuudet, kuten maijat ja köynnösvehkat, tekevät kauppansa niiden sisustuksellisen ulkomuodon vuoksi.

Riihimäen nokkakolarissa kuoli yksi ihminen

Kanta-Hämeessä Riihimäellä yksi ihminen kuoli kahden henkilöauton nokkakolarissa lauantai-iltana. Hämeen poliisi kertoi asiasta Twitterissä.

Poliisin mukaan kaksi kolarissa loukkaantunutta ihmistä toimitettiin sairaalahoitoon. Autoissa oli yhteensä kolme ihmistä.

Onnettomuus tapahtui kantatie 54:llä illalla seitsemän aikoihin. Tie oli muulta liikenteeltä suljettuna lähes neljä tuntia pelastus- ja raivaustöiden vuoksi.

Prinssi Philipin kuolema syrjäytti Britannian televisiossa saippuasarjan ja kokkikilpailun finaalin - BBC:lle tulvii närkästynyttä palautetta

Britanniassa prinssi Philipin kuoleman uutisointi on tuonut palautevyöryn yleisradioyhtiö BBC:lle. Kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip kuoli perjantaina 99-vuotiaana.

Kuoleman uutisointi syrjäytti perjantaina televisiossa muun ohjelmiston esimerkiksi BBC:n kahdella pääkanavalla. Illalla ohjelmistosta pois jäivät esimerkiksi saippuasarjan jakso sekä kokkikilpailun finaali, mikä on kirvoittanut katsojilta kiukkuista palautetta, kertoo muun muassa brittilehti Guardian.

BBC avasi lauantaina nettisivuillaan palautelomakkeen asiaa koskeville valituksille. BBC ei lauantaina kommentoinut palautteiden määrää.

Perussa äänestetään presidentinvaaleissa - pestiä tavoittelee 18 ehdokasta

Perulaiset äänestävät tänään maan seuraavasta presidentistä. Ehdokkaita kisassa on mukana 18 kappaletta, joista yksikään ei ole noussut selvään ennakkosuosikin asemaan.

Olettamuksena onkin, ettei uutta presidenttiä saada valittua ensimmäisellä äänestyskierroksella. Toinen äänestyskierros on määrä järjestää tarvittaessa kesäkuun alkupuolella. Tuolloin mukana olisivat enää ensimmäisellä kierroksella kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Koronaepidemia on koetellut myös Perua. Maan arviolta 33 miljoonasta asukkaasta yli 1,6 miljoonaa on saanut koronatartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia maassa on kirjattu lähes 54 000 kappaletta. (Lähde: AFP)

Columbuksen Laine sai maalihanansa jälleen auki, Lankinen torjui Chicagon voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Patrik Laine sai maalihanansa auki kahdeksan pisteettömän ottelun jälkeen. Edellisestä maalista ehti kulua 14 peliä ja lähes kuukausi. Laine iski Columbus Blue Jacketsin kolmannen osuman pelin viimeisellä minuutilla.

Columbuksen kolmesta osumasta huolimatta voiton vei vieraisilla ollut Chicago Blackhawks, jolle suomalaismaalivahti Kevin Lankinen torjui 4–3-lukemat. Lankinen torjui kiekon 23 kertaa.

Columbuksen maalia vartioi Elvis Merzlikins, joka torjui 24 kertaa.

Real Madrid vei voiton El Clasicossa ja nousi Espanjan liigan kärkeen

Real Madrid vei jalkapallon Espanjan liigassa voiton Barcelonasta lauantain myöhäisillan El Clasico -kohtaamisessa luvuin 2–1.

Ottelun ensimmäinen maali nähtiin 13. minuutin kohdalla, kun kotijoukkue Real Madridin Karim Benzema viimeisteli Lucas Vazquezin keskityksen. Toni Kroos vei Real Madridin 2–0 johtoon varttia myöhemmin vapaapotkusta. Barcelonan ainokaisesta maalista vastasi toisella puoliajalla Oscar Mingueza.

Real Madrid nousi voiton myötä Espanjan liigan kärkeen. Paikalliskilpailija Atletico Madrid on tasapisteissä ja Barcelona yhden pisteen perässä kärkikaksikkoa. Yhden ottelun vähemmän pelannut Atletico kohtaa Real Betisin sunnuntaina. (Lähde: AFP)

Japanin Matsuyama pelasi kierroksen seitsemän alle parin ja nousi johtoon Augustan Masters-turnauksessa

Japanin Hideki Matsuyama nousi johtoon Yhdysvaltain Augustassa pelattavassa golfin Masters-turnauksessa saatuaan kolmannen kierroksen pakettiin 65 lyönnillä. Matsuyaman suoritus oli seitsemän alle parin.

Kierros päättyi sunnuntaina aamuyöllä Suomen aikaa. Kierros keskeytettiin runsaaksi tunniksi myrskyn vuoksi.

Turnausta kahden kierroksen jälkeen johtanut englantilaisgolffari Justin Rose on kolmen kierroksen jälkeen Matsuyamaa neljä lyöntiä jäljessä. Samassa asemassa on kolme muuta pelaajaa.

Masters on ensimmäinen kauden neljästä arvoturnauksesta. Kilpailussa ei ole mukana suomalaisia. Kilpailun viimeinen kierros alkaa tänään iltapäivällä Suomen aikaa.

Kilpailun voittaja kuittaa noin 1,7 miljoonan euron palkkion. (Lähde: AFP)