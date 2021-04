Liike Nytin Harkimo haluaa enemmän Tamperetta Helsinkiin – "Helsingissä ei tapahdu mitään"

Suomessa on yli 300 kuntaa, ja jokaisessa niissä on kunnanjohtaja, talousjohtaja ja urheilujohtaja. Tässä piilevät Liike Nytin puheenjohtajan ja perustajan Harry "Hjallis" Harkimon mukaan kuntatalouden ongelmat. Harkimon mukaan kuntien pitää pystyä tekemään toistensa kanssa enemmän yhteistyötä.

– Pitää syntyä suuria yhteenliittymiä, jossa hyödynnetään kaikkien kuntien parasta osaamista ja käytetään sitä, Harkimo sanoo STT:n kuntavaalihaastattelussa.

Harkimo painottaa, ettei tarkoita yhteistyöllä kuntaliitoksia, vaikka niitäkin voi tehdä, mutta niihin ei pidä pakottaa. Harkimon mukaan toimintoja on kuitenkin vain yksinkertaisesti liikaa.

– Niiden (kuntien) on pakko yhdistää näitä toimintoja ja käyttää resursseja paljon tehokkaammin tulevaisuudessa, jos meinaa menestyä, Harkimo sanoo.

"Kaikki pöydälle tulleet isot projektit ovat kaatuneet"

Viime vuonna kunnat tekivät odotettua parempaa tulosta muun muassa valtion koronatukien takia. Kuntaliitto kertoi helmikuussa, että kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tulos oli viime vuonna 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen.

Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki vain 27 kuntaa, kun vuonna 2019 tulos oli alijäämäinen 223 kunnassa.

Kuntien rakenteelliset ongelmat eivät ole kuitenkaan kadonneet, eikä esimerkiksi koronan takia syntyneen hoitovelan määrää vielä tiedetä.

Harkimo pitää kunnille annettua rahaa vaalirahana, joka jaettiin kuntavaaleja silmällä pitäen.

– Nyt kunnat kuvittelevat, että ne voivat elää hyvin, vaikka ne eivät voi enää saada näitä rahoja, vaan niiden pitää sopeuttaa toimia, Harkimo sanoo.

Helsingissä ehdolla olevalla Harkimolla on suorat sanat sanottavanaan Helsingin kaupunkipolitiikasta. Harkimo sanoo, että ongelma Helsingissä on, että puolueet eivät pääse yhteisymmärrykseen mistään asiasta.

– Kaikki pöydälle tulleet isot projektit ovat kaatuneet, koska puolueet riitelevät keskenään, hän sanoo.

Esimerkiksi hän antaa Guggenheimin museohankkeen ja keskustatunnelin. Kumpikaan projekteista ei toteutunut.

Tampereella tilanne on Harkimon mukaan toinen. Hän kuvailee Tamperetta kehittyväksi kaupungiksi, jossa projekteja saadaan läpi. Hän antaa esimerkiksi Tampereen ratikan ja areenan, joka tätä nykyä kulkee nimellä Uros Live.

– Siellä kaupunki kehittyy. Helsingissä ei tapahdu mitään, Harkimo sanoo.

Tai jos tapahtuu, niin budjetit paukkuvat. Harkimo viittaa Olympiastadionin korjaukseen, jonka budjetti paisui lähes 340 miljoonaan euroon. Alkuperäinen budjetti oli noin 200 miljoonaa euroa.

– Jos yksityinen puoli tekisi samalla tavoin kuin Helsinki, se olisi konkurssissa, Harkimo sanoo.

Esimerkiksi Hartwall-areenaa ei olisi Harkimon mukaan voitu rakentaa, jos budjetti olisi lähes tuplaantunut.

– Näihin yleisiin projekteihin pitäisi saada parempi johto, hän sanoo.

Hän lisää, että Helsingissä eivät muutoinkaan budjetit pidä. Hartwall-areena oli Harkimon ideoima monitoimihalli, joka valmistui vuonna 1997. Vuonna 2013 Harkimo myi areenan suomalais-venäläisille miljardööreille, jotka kuuluvat Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Liike Nyt veisi Helenin pörssiin

Helsinkiin valitaan kuntavaalien jälkeen uusi pormestari. Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori on ilmoittanut, että ei tavoittele enää pormestariutta.

Harkimo on Liike Nytin pormestariehdokas, mutta todennäköisesti pormestariksi nousee suurimman valtuustopuolueen ehdokas. Helsingissä eniten valtuustopaikkoja saa luultavimmin vihreät tai kokoomus.

Harkimon mukaan uuden pormestarin pitää pystyä tekemään parempaa yhteistyötä kaikkien kanssa ja saada puolueet puhaltamaan yhteen hiileen – tekemään ratkaisuita tai muuten Helsinki ei kehity.

– Pormestarin pitää pystyä neuvottelemaan paremmin niin kuin Tampereella on tehty. Tampereella kokoomus ja demarit tulevat paremmin toimeen keskenään. Ne saavat paremmin projekteja läpi.

Harkimon mukaan helsinkiläiset ovat liian tyytyväisiä, vaikka eivät saa rahoilleen vastinetta.

– On hullua, että Helsinki teki tänä vuonna voittoa 500 miljoonaa euroa, mutta silti opettajia vähennetään ja lasten kasvatuksesta vähennetään.

Liike Nytillä on Helsingissä tavoitteena, että veroäyriä lasketaan puolella prosentilla vuosittainseuraavan neljän vuoden ajan. Mutta mistä projekteihin saadaan rahat, jos kunnallisveroa lasketaan?

Liike Nytin mukaan ratkaisu on viedä energiayhtiö Helen Helsingin pörssiin.

– Sitten siitä myytäisiin 30 prosenttia, jolloin saisimme siitä 1,5–2 miljardia euroa. Niillä rahoilla voisimme korjata kouluja, vahvistaa yliopistoja ja edistää urheilurakentamista. Täällä pitäisi alkaa tapahtua, Harkimo sanoo.

Liike Nyt tavoittelee Helsingissä 5-10 prosentin kannatusta

Vuonna 2018 perustettu Liike Nyt tavoittelee ensimmäistä kertaa kuntavaaleissa paikkoja valtuustoihin. Liike Nyt keskittyy vaaleissa suurimpiin kaupunkeihin eli Helsinkiin, Vantaaseen, Espooseen, Turkuun ja Tampereeseen. Puolueella on tällä hetkellä noin 500 ehdokasta, joista Helsingissä on noin 50. Tavoitteena on saada Helsinkiin yhteensä 70 ehdokasta.

Helsingissä puolue tavoittelee 5–10 prosentin kannatusta. Koko Suomeen halutaan sata paikkaa.

Henkilökohtaisena tavoitteena Harkimolla on saada mahdollisimman monta nyt-liikeläistä valtuustoihin. Itselleen hän tavoittelee 7 000–15 000:ta ääntä.

Harkimo halusi, että hänet kuvataan STT:n kuntavaalihaastattelua varten Lauttasaaren rannassa. Harkimo asui ensimmäiset 10 vuotta elämässään Helsingin Munkkiniemessä ja sen jälkeen seuraavat 10 Helsingin Lauttasaaressa.

Lauttasaari tuo hänelle muistoja mieleen.

– Elin täällä kouluajat, asuin perheen kanssa, kävin kaksikielistä oppikoulua, pelasin jalkapalloa, joten se tuo hyviä muistoja nuoruudesta mieleen, Harkimo sanoo.