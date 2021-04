Yön uutiskooste: Ruotsin koronatilanne jatkuu vaikeana, Australia luopuu tavoitteesta rokottaa väestönsä vuoden loppuun mennessä

Ensi talven lomamatkoja myydään jo täyttä häkää - kesän reissusuunnitelmien kanssa vielä emmitään

Ensi talven lomamatkoja myydään jo täyttä häkää, vaikka koronaviruspandemia painaa vielä päälle. Suurten matkanjärjestäjien mukaan erityisesti suomalaisten suosikkikohteiden Kreikan ja Kanariansaarten varaukset käyvät kuumina.

Matkanjärjestäjien mukaan talven matkojen myynti on lähellä normaalia, tai jopa hieman tavallista vilkkaampaa.

Siinä missä talven matkoja varataan ahkerasti, junnaa kesän matkojen menekki vielä paikallaan.

Matkanjärjestäjät peruivat maaliskuun lopussa kaikki kevään aikana ulkomaille suuntautuvat matkat. Kesäkuun alusta lähtien matkojen odotetaan kuitenkin taas onnistuvan.

Korona-aika on lisännyt lintuharrastajien määrää, pöntöt ovat siivekkäille tärkeitä

Lintuharrastajien joukko on kasvanut Suomessa koronapandemian aikana, samalla kun muukin luonnossa liikkuminen on lisääntynyt.

Birdlife Suomesta kerrotaan, että suomalaiset ovat yleisesti ottaen tietoisia linnunpönttöjen tärkeydestä. Varsinkin omakotitaloasujat ja mökkiläiset laittavat pönttöjä ahkerasti pihoilleen.

Linnunpöntöt tarjoavat pesäpaikan kolopesijöille, joilla on Suomen metsissä pulaa luontaisista pesäpaikoista. Näistä noin 30 lintulajista varsinkin tiaisten kannat ovat Suomessa kasvaneet. Tämä on ainakin osittain linnunpönttöjen ansiota.

Uutissuomalainen: Puolustusselonteko voi viivästyä kesäkuun puolelle

Seuraava puolustusselonteko on viivästymässä alkuperäisestä aikataulusta loppukevääseen tai alkukesään, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) Uutissuomalaiselle. Kaikkosen mukaan syynä ovat koronapandemiasta johtuvat kiireet hallituksessa ja eduskunnassa.

Alun perin selonteko piti saada valmiiksi huhtikuun aikana, mutta Kaikkosen mukaan tavoite on nyt antaa se eduskunnalle touko-kesäkuun aikana.

Eduskunta saanee puolustusselonteon käsiteltyä viimeistään syksyn aikana.

Ruotsin koronatilanne on vaikea ja edessä voi olla tukalia viikkoja, arvioi Tegnell

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell luonnehtii STT:lle maan koronatilannetta edelleen hyvin vakavaksi. Maan tartuntaluvut ovat korkeat, ja uusia tapauksia raportoidaan päivittäin useita tuhansia.

Tegnellin mukaan koronatilanne näyttää vaikealta vielä lähiviikkoina, mutta voisi lähteä sen jälkeen kehittymään parempaan suuntaan.

Sairaanhoidossa olot eivät ole vielä yhtä hankalat kuin ennen joulua, mutta alkavat lähentyä samaa tasoa, Tegnell arvioi.

Ruotsissa on vahvistettu noin 860 000 koronavirustapausta. Suomessa ilmoitettuja tapauksia on runsaat 80 000. Koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia on Ruotsissa raportoitu noin 13 600, Suomessa alle 900.

Australia luopuu tavoitteesta rokottaa väestönsä vuoden loppuun mennessä - Astra Zenecan rokotetta ei suositella maassa alle 50-vuotiaille

Australiassa on luovuttu tavoitteesta rokottaa kaikki maan yli 25 miljoonaa asukasta koronavirusta vastaan vuoden loppuun mennessä. Asiasta uutisoi muun muassa Australian yleisradioyhtiö ABC.

Päätös syntyi sen jälkeen, kun maan terveysviranomaiset suosittivat, että Astra Zenecan koronarokotetta ei tulisi antaa alle 50-vuotiaille. Taustalla on huoli rokotteen ja veritulppien välisestä yhteydestä

Australian rokotestrategia on laajalti pohjautunut Astra Zenecan rokotteisiin. Nyt vähäisten koronatartuntojen maassa ollaan turvautumassa Pfizerin rokotteisiin.

Juri Gagarinin ensimmäisestä avaruuslennosta tasan 60 vuotta

Tänään tulee päivälleen 60 vuotta kuluneeksi maailman ensimmäisestä ihmisen tekemästä avaruuslennosta. 27-vuotias neuvostoliittolaisen Juri Gagarinin Vostok 1 -lento avaruudessa kesti kaksi tuntia ja Gagarin kiersi maapallon kertaalleen.

Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kävivät tuolloin kovaa kilpavarustelua, ja Neuvostoliiton ensimmäinen miehitetty avaruuslento sai Yhdysvallat terästäytymään. Vuonna 1969 Yhdysvallat lähetti ensimmäisen ihmisen kuuhun.

Sittemmin suurvaltojen kilpajuoksu avaruuteen rauhoittui.

Yhdysvaltain työväenluokasta kertova Nomadland kahmi Bafta-palkintoja

Yhdysvaltalaisesta työväenluokasta kertova draamaelokuva Nomadland on voittanut useita palkintoja Britannian Bafta-gaalassa.

Nomadland palkittiin parhaimpana elokuvana, ja sen ohjaaja Chloe Zhao valittiin parhaaksi ohjaajaksi. Elokuvassa näytellyt Frances McDormand palkittiin parhaasta naispääosasta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että Zhao on toinen parhaan ohjaajan palkinnon voittanut nainen 53 vuoteen.

Parhaan miespääosan palkinnon vei Anthony Hopkins elokuvasta The Father. (Lähde: AFP)

Helmarit nousi Summasen maaleilla siivilleen

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue nousi toisella jaksolla 2–2-tasapeliin maaottelussa Itävaltaa vastaan. Suomi oli sunnuntai-iltana Ritzingissä avausjakson jälkeen kaksi maalia tappiolla, mutta ryhdistäytyi toiselle jaksolle.

2–1-kavennusmaalin puski Eveliina Summanen kulmapotkusta 53. minuutilla. Summanen osui toistamiseen 76. minuutilla, kun komea kaukolaukaus leijaili oikeaan yläkulmaan.

Anna Westerlund pelasi ottelussa 131. A-maaottelunsa ja nousi yksin kaikkien aikojen eniten maaotteluita pelanneeksi naispelaajaksi.

Golffari Matsuyama toi Masters-turnauksessa Japanille historiallisen voiton

Japanin Hideki Matsuyama on voittanut Yhdysvaltain Augustassa pelatun golfin Masters-turnauksen. Matsuyama on ensimmäinen japanilainen mies, joka on voittanut golfissa merkittävän arvoturnauksen.

Matsuyama käytti viimeisellä eli neljännellä kierroksella 73 lyöntiä. Lyöntejä hänelle kertyi yhteensä 278. Yhteistulos oli 10 alle parin.

Turnauksessa toiseksi sijoittui Yhdysvaltain Will Zalatoris, jonka tulos oli 297 lyöntiä eli yhdeksän alle parin.

Turnaus oli kauden ensimmäinen miesten arvoturnaus. (Lähde: AFP)