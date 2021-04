Ainakin yksi ihminen loukkaantunut rivitalopalossa Tampereella

Tampereella tulipalo on turmellut pahoin neljän asunnon rivitaloa. Pelastuslaitoksen mukaan palossa on loukkaantunut vakavammin yksi ihminen. Lisäksi osallisena on kaksi muuta, mutta heidän vammoistaan ei ole tarkempaa tietoa, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.

Palo syttyi Villilässä yhdessä rakennuksen asunnoista noin kello 11.30. Tämä huoneisto ja sen myötä suurin palo on saatu sammumaan, pelastuslaitos kertoo. Tuli on kuitenkin levinnyt laajalti rakennuksen yläpohjan onteloon, minkä vuoksi sammutus- ja raivaustöiden arvioidaan jatkuvan pitkään. Pelastuslaitos on tyhjentänyt kolmikerroksisen talon asunnoista vaaraan joutunutta omaisuutta. Palosta ei aiheudu viranomaisten mukaan ympäristölle merkittävää savuhaittaa. Villilänniemeen hälytettiin suureksi luokitellun palon sammutustöihin yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä.