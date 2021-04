SDP käynnistäisi kotimaisen rokotetuotannon uudelleen – Marin: Pandemia on osoittanut, kuinka arvokkaita rokotteet ja riittävä rokotteiden saanti ovat

SDP ehdottaa, että kotimainen rokotetuotanto aloitetaan uudelleen. Puolue julkaisi oman koronaepidemian jälkeisen jälleenrakennusohjelmansa, jossa tätä esitetään. Pitkän linjan tavoitteissa todetaan, että terveysturvallisuuden varautumisessa on havaittu aukkoja, jotka pitää täyttää.

– Kotimaiseen lääketieteen tutkimukseen ja erityisesti rokotetutkimukseen on panostettava suunnitelmallisesti. Suomessa on käynnistettävä uudelleen kotimainen rokotetuotanto. Sen toimintaedellytysten turvaamisessa valtiolla on merkittävä rooli, ohjelmassa todetaan.

Puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin totesi tiedotustilaisuudessa, että koronapandemia on osoittanut, kuinka arvokkaita rokotteet ja riittävä rokotteiden saanti ovat yhteiskunnalle.

Hänestä rokotetuotannossa kannattaisi tehdä pohjoismaista yhteistyötä.

– Eli yhteispohjoismaisesti keksiä niitä tapoja, miten rokotetuotantoa voidaan vauhdittaa ja millä tavalla pohjoismaat voisivat olla yhtenäisempi, entistä isommassa roolissa myös rokotteiden valmistamisessa.

Rokotetuotannon käynnistäminen Suomessa vaatii Marinin mukaan jatkoselvittelyä ja arviointia.

Osana terveysturvallisuuden kehittämistä SDP kehittäisi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) resursseja.

– Tämä vaatii asiantuntijaselvityksen kriisin aikaisesta toiminnasta akuutin tilanteen helpotettua, SDP:n ohjelmassa todetaan.