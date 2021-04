Suomessa 400 uutta koronavirustartuntaa – Koronan kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtyä koronatestiä, THL linjaa

Suomessa on raportoitu 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu vajaat 5 800 tartuntaa, mikä on noin 3 100 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koko maan ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta on noin 104. Se on tullut huomattavasti alaspäin, sillä edellisten kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli 160. Viimeisten kahden viikon ajalta suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lähes 195, matalin puolestaan on Lapin sairaanhoitopiirin noin 12 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian alusta lähtien lähes 83 000. THL: Koronan kotitesti ei korvaa terveydenhuollon koronatestiä Kotona tehtävät koronatestit eivät korvaa terveydenhuollossa tehtyjä koronatestejä, linjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan Suomessa saatavilla olevat kotitestit ovat vasta-ainetestejä, joiden perusteella voi arvioida, onko aiemmin sairastanut koronavirustaudin. Vasta-ainetestillä ei voi selvittää luotettavasti, onko saanut koronatartunnan. Vasta-ainetestit tehdään sormenpääverinäytteestä. Testit havaitsevat elimistön koronavirusta vastaan muodostamat vasta-aineet, mutta eivät suoraan itse virusta. Vasta-aineet nousevat veressä havaittavalle tasolle 1–3 viikon kuluttua tartunnasta. THL muistuttaa, että oireisena on mentävä terveydenhuollossa tehtävään koronatestiin.