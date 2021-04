Ministeri Kiuru Säätytalolla: Lähden siitä, että tämä kriisi on ratkaistava viimeistään toukokuussa

Rokotusjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta tehdään päätöksiä vasta myöhemmin tällä viikolla. Asiasta kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) saapuessaan Säätytalolle hallituksen neuvotteluihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) esitys rokotusjärjestyksestä oli lausuntokierroksella, joka päättyi eilen. Kiurun mukaan ministeriössä valmistellaan nyt ehdotusta lausuntojen perusteella.

Rokotusjärjestyksestä päätetään valtioneuvostossa, ja Kiurun mukaan päätös saadaan loppuviikosta. Hallitus aloitti tänään noin kello 16 neuvottelunsa Säätytalolla Helsingissä.

Keskustelussa ovat rokotusjärjestyksen lisäksi myös koronatoimien jatko ja rokotustilanne.

– Itse lähden siitä, että tämä kriisi on ratkaistava viimeistään toukokuussa, Kiuru sanoi viitaten koronakriisiin.

Varjoa rokotustilanteeseen tuo muun muassa se, että lääkeyhtiö Johnson & Johnson kertoi keskeyttävänsä koronarokotteensa toimitukset Eurooppaan. Kyseessä on varotoimi, jonka taustalla ovat rokotteeseen liittyvät veritulppaepäilyt.

– Se on tietenkin iso isku, vaikka nuo määrät ovat suunnitellusti aika pieniä, joita me olisimme kevään aikana saaneet. Keinovalikoimassa olisi hyvä olla monta rokotetta, ja tältä osin sillä on merkitystä. Meillä ei ole varaa tinkiä terveysturvallisuudesta, Kiuru sanoi.

Hallituksen pöydällä on myös ensi viikon kehysriihen asioita. Kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan tarkoitus on tänään keskustella Veikkauksen tuottojen kompensoinnista.

Saarikko on aiemmin väläytellyt hallituksesta lähtemistä, jos keskustan tavoitteet eivät kehysriihessä toteudu. Saarikolta kysyttiin asiasta myös Säätytalolla.

– Edessä on erittäin tärkeät keskustelut siitä, mitkä ovat hallituksen yhteiset näkymät siitä, miten Suomea jälleenrakennetaan, Saarikko sanoi.

Hän kuitenkin kertoi luottavansa siihen, että yhteinen näkemys löytyy.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi lisäksi, että hallitus käsittelee tänään myös toimenpiteitä, joilla vastataan kyberturvallisuuden haasteisiin. Kyberturvallisuus nousi erityisesti tapetille viime syksynä, kun Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehtiin tietomurto.