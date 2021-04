Yön uutiskooste: Politiikan uutisissa naisten näkyvyys on noussut tasoihin miesten kanssa, nosturialus kaatui Yhdysvaltain rannikolla

Lukemassa on mukana naisvetoisesta hallituksesta tehty uutisointi. Jos ministerinsalkut jätetään analyysin ulkopuolelle, saavat rivinaiskansanedustajat politiikan uutisten maininnoista vain 29 prosenttia. Kaikista kansanedustajista 45 prosenttia on naisia.

Urheilu-uutisissa naisten näkyvyys jää vielä kauas miehistä. Naisten osuus maininnoista oli vain 18 prosenttia.

Turkkilaiset diplomaattilähteet: Yhdysvallat perunut kahden sotalaivan siirtämisen Mustallemerelle

Turkkilaisten diplomaattilähteiden mukaan Yhdysvallat olisi perunut kahden sotalaivan siirtämisen Mustallemerelle. Asiasta kertoo Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu diplomaattilähteisiinsä nojaten.

Lähteiden mukaan ensimmäinen amerikkalainen sotalaiva ei kulkenut Bosporinsalmen läpi keskiviikon aikana. Anadolun mukaan molempien alusten siirrot olisi peruttu.

Kahden amerikkalaisen sotalaivan on kerrottu olleen määrä siirtyä tämän viikon aikana Välimereltä Mustallemerelle.

Yhdysvallat ei tuoreeltaan vahvistanut sen enempää sotalaivojen suunniteltua siirtoa kuin siirron perumistakaan.

Venäjä on viime aikoina keskittänyt joukkojaan Ukrainan rajoille sekä miehittämälleen Krimille. Sotilasvarustelun myötä Venäjän ja länsivaltojen välit ovat kiristyneet. (Lähde: AFP)

Nosturialus kaatui Yhdysvaltain rannikolla - ainakin yksi ihminen kuoli ja 12 on kateissa

Yhdysvalloissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja 12 on kateissa nosturialuksen kaaduttua Meksikonlahdella Louisianan rannikolla. Asiasta kertoo paikallinen rannikkovartiosto, joka jatkaa alueella etsintöjä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Noin 40-metrisessä nosturialuksessa oli 19 hengen miehistö. Kuusi ihmistä on pelastettu.

Laivan kerrotaan kaatuneen poikkeuksellisen kovassa myrskyssä. Alus lähetti hätäkutsun tiistaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Kaatuneen kaupallisen nosturialuksen kaltaisia aluksia käytetään esimerkiksi öljyn ja kaasun etsinnässä. (Lähde: AFP)

YK varoittaa, että Karibialla tulivuorenpurkauksen aiheuttama humanitaarinen ja taloudellinen kriisi kestää kuukausia

Karibianmerellä Saint Vincentin saarella tulivuorenpurkauksen aiheuttama humanitaarinen ja taloudellinen kriisi kestää kuukausia ja voi levitä lähisaarille, varoittaa YK:n Barbadoksen ja itäisen Karibian koordinaattori.

Koordinaattorin mukaan La Soufriere -tulivuori on pysynyt aktiivisena ja puskenut tuhkaa ja savua joka päivä sen jälkeen, kun se purkautui viime viikolla.

Saint Vincentin ja Grenadiinien saarivaltiossa asuu yhteensä noin 110 000 ihmistä, joista 20 000 on evakuoitu kodeistaan. Noin 4 000 ihmistä on siirretty tilapäiseen suojaan, mutta YK:n koordinaattorin mukaan määrä on kasvamassa.

Tulivuori purkautui edellisen kerran vuonna 1979. Vuonna 1902 yli tuhat ihmistä kuoli sen purkauduttua. (Lähde: AFP)

USA:n Nato-liittolaiset aloittavat vetäytymisen Afganistanista toukokuun alussa

Yhdysvaltain Nato-liittolaiset aloittavat vetäytymisen Afganistanista toukokuun ensimmäisenä päivänä, Nato kertoi lausunnossaan myöhään keskiviikkona.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vahvisti aiemmin keskiviikkona, että maa vetää joukkonsa Afganistanista syyskuun 11. päivään mennessä. Bidenin mukaan Yhdysvallat on saavuttanut tavoitteensa maassa.

Bidenin edeltäjä Donald Trump sopi Taleban-liikkeen kanssa Yhdysvaltain joukkojen vetämisestä Afganistanista. (Lähde: AFP)

Raanta palasi Arizonan maalille, mutta joukkue hävisi viidennen ottelun putkeen

Jääkiekon NHL:ssä suomalaisvahti Antti Raanta palasi Arizona Coyotesin maalille myöhään keskiviikkona Suomen aikaa päättyneessä ottelussa. Raanta oli parannellut 11 ottelun ajan alavartalovammaansa.

Raanta torjui 17 kertaa, kun kotijoukkue Minnesota Wild otti Arizonasta 5–2-voiton. Coyotesille häviö oli jo viides putkeen. Minnesotan maalilla Cam Talbot torjui 28 kertaa.

Mats Zuccarello teki Minnesotan maaleista kaksi.

Real Madrid ja Manchester City etenivät Mestarien liigan välieriin

Real Madrid ja Manchester City ovat edenneet jalkapallon miesten Mestarien liigan välieriin. City kohtaa välierissä PSG:n ja Real Madrid Chelsean.

Real Madrid pelasi keskiviikkona maalittoman vierastasapelin Liverpoolin kotikentällä. Jatkopaikka tuli yhteismaalein 3–1. City kaatoi vieraissa Borussia Dortmundin 2–1 ja nappasi jatkopaikan yhteismaalein 4–2.

Välierien avausosat pelataan 27.–28. huhtikuuta ja otteluparien toiset ottelut 4.–5. toukokuuta.