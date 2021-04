VR toi tavaraliikenteeseen Mörkö-superjunan – painoa 7 000 tonnia ja pituutta noin kilometri

VR Transpoint on tuonut Suomen raiteille "Mörkö"-superjunan, jossa on peräti 80 vaunua ja pituutta noin kilometri. Painoa jättiläisellä on 7 000 tonnia ja se vastaa lähes sataa rekkaa.

Mörkö-tavarajunaa vetää kaksi Vectron-sähköveturia, ja se liikennöi Suomen transito- eli kauttakulkuliikenteessä Vainikkalan ja Haminan välillä. Junan nimi valittiin VR:n sisäisessä nimikilpailussa tulleista ehdotuksista. VR:n mukaan junakoon kasvattaminen tehostaa tavarajunaliikennettä, vähentää päästöjä ja parantaa Suomen transitoliikenteen kilpailukykyä. Mainos alkaa Mainos päättyy – Olemme testanneet useita 7 000 tonnin junia viime kesästä lähtien. Nyt meillä on kokemusta näin painavan junan toimintavarmuudesta eri olosuhteissa niin kesä-, syksy- kuin talvikeleillä. Tämä on erittäin tärkeää, kun tavoittelemme uusien sähkövetureidemme maksimivetokykyä, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo tiedotteessa. Edellinen junapainon Suomen ennätys on noin vuoden takaa, jolloin Vainikkalan ja Haminan välillä pilotoitiin noin 6 000 tonnin painoista junaa. Siinä oli vaunuja 66 ja se vastasi 79:ää rekkaa. Mörkö vastaa täydessä kuormassa 92:ta rekkaa. VR painottaa, että tärkeintä junakokojen kasvattamisessa on rautatiekuljetusten energiankulutuksen ja päästöjen vähentäminen. Junaliikenteen hyvä energiatehokkuus perustuu sen suureen rahtikapasiteettiin. Mitä isompia junia raiteilla liikkuu, sitä enemmän rahtia niillä pystytään kerralla kuljettamaan.