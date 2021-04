Ruohikkopalojen varoituskausi on alkanut, pelastuslaitokset sammutelleet maastopaloja – "Keväät ovat aikaistuneet ja kuivuneet"

Ruohikkopalovaroituskausi on alkanut, Ilmatieteen laitos tiedottaa . Se kehottaa olemaan huolellinen tulen kanssa alueilla, joissa lumi on sulanut ja maa kuivunut. Pelastuslain mukaan avotulta ei saa tehdä, kun metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa.