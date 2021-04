Yön uutiskooste: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, hallitus kertoo uusista ravintolarajoituksista

Pääministeripuolue SDP:n kannatus on laskenut alle 20 prosentin Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP:n kannatus laski edellisestä, maaliskuussa tehdystä mittauksesta 0,8 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,7 prosenttia.

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on noussut 0,1 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi suosituin puolue on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Kantar TNS:n tekemään mittaukseen haastateltiin yli 2 400 ihmistä 15.3.–9.4. välisenä aikana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

EU:n ulkopuolelta postitetuissa lähetyksissä on ollut pahoja viiveitä

Ulkomailta Suomeen tulleissa postilähetyksissä on ollut viime aikoina pahoja ruuhkia. Perille saapumisessa on ollut Tullin mukaan ongelmia jo useita viikkoja.

Hankaluudet ovat koskeneet osaa postipaketeista, jotka ovat tulleet Suomeen EU:n ulkopuolisista maista, kerrotaan Postista.

Maaliskuun puolivälissä astui voimaan uusi EU:n turvatietovaatimus, jonka vuoksi kriteerit paketin lähtömaasta annettavista tiedoista muuttuivat. Postin saamat tiedot osasta postipaketteja ovat olleet puutteellisia, eikä niistä ole voitu tehdä selvitystä Tullille.

Heinäkuussa astuu vielä voimaan EU-direktiivi, jonka mukaan kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat verkkokauppaostokset on tullattava. Tällä hetkellä 22 euroa tai vähemmän maksaneet EU:n ulkopuoliset verkkokauppaostokset eivät ole tullauksen piirissä.

Hallitus kertoo uusista ravintolarajoituksista

Hallitukselta odotetaan tänään tietoa siitä, miten ravintoloiden toimintaa säädellään ensi viikon alusta alkaen. Hallituksen on määrä antaa asetus, jossa määrätään eri alueita koskevat rajoitukset.

Eduskunta hyväksyi eilen ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoihin liittyvät tartuntatautilain muutokset. Hyväksyttyjen muutosten myötä hallitus voi säädellä asetuksilla ravintolatoimintaa ensi viikon alusta alkaen, kun kuusi viikkoa voimassa olleiden ravintolarajoitusten voimassaoloaika päättyy sunnuntaina.

Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

Pfizerin toimitusjohtaja arvioi, että yhtiön koronarokotteen saaneet tulevat todennäköisesti tarvitsemaan kolmannen annoksen vuoden sisään toisesta rokoteannoksesta.

Toimitusjohtaja Albert Bourla näkee mahdollisena, että koronarokote tulisi jatkossa ottaa uudelleen vuosittain. Hän huomautti, että asiaa tutkitaan yhä. Bourla kommentoi asiaa yhdysvaltalaiselle CNBC-kanavalle.

Tutkijat eivät tiedä, kuinka pitkän suojan koronavirusrokotteet antavat. Pfizer julkaisi aiemmin tässä kuussa tutkimuksen, jonka mukaan sen rokote suojaa toisen annoksen jälkeen kuuden kuukauden ajan 91 prosenttisesti koronavirukselta ja yli 95 prosenttisesti vakavalta koronaviruksen aiheuttamalta taudilta.

Suomen maajoukkueen Awak Kuier varattiin toisella varausvuorolla WNBA:ssa

Suomen naisten koripallomaajoukkueen pelaaja Awak Kuier on varattu WNBA:ssa toisella varausvuorolla. Kuierin varasi Dallas Wings.

Etänä pidetyssä varaustilaisuudessa ensimmäisellä varausvuorolla varattiin Charli Collier. Myös hänet varasi Dallas Wings.

Kuier pelaa tällä hetkellä ensimmäistä ammattilaiskauttaan Italian Ragusassa.

WNBA-liigassa suomalaisista koripalloilijoista aiemmin on varattu parikymmentä vuotta sitten Taru Tuukkanen.

Arsenalin kapteeni Aubameyang joutui sairaalahoitoon malarian vuoksi

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Arsenalin kapteeni Pierre-Emerick Aubameyang on sairastunut malariaan. Aubameyang kertoi sairastumisestaan Instagram-tilillään.

Gabonilainen Aubameyang kertoo saaneensa malarian, kun hän oli maaliskuussa Gabonin maajoukkueen mukana pelaamassa Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Aubameyang puuttui Arsenalin kokoonpanosta jo viime sunnuntaina Valioliiga-pelistä Sheffield Unitedia vastaan.

Aubameyang kertoo olleensa sairaalahoidossa muutaman päivän, mutta voivansa jo paremmin.

Arsenal voitti torstaina Slavia Prahan Eurooppa-liigan puolivälieräottelussa 4–0.