Viikonloppuna voidaan paistatella päivää ja nauttia hyvästä kevätsäästä

Viikonloppuna sää suosii niin ulkoilijoita kuin piknikeille suuntaaviakin. Koko maassa voidaan Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eveliina Tuovisen mukaan nauttia aurinkoisesta, lämpimästä ja poutaisesta säästä. Mahdollisen grillikauden avaamisen suhteen kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä maasto on paikoin todella kuivaa.

Lämpimintä on Tuovisen mukaan maan etelä- ja lounaisosissa, joissa lämpötila voi hätyytellä jopa 18:aa astetta. Suomen itäosissa lämpöä on puolestaan 11–14 astetta. Pohjois-Suomessa asteita on pääosin kahdeksasta kahteentoista ja Pohjois-Lapissakin viiden asteen molemmin puolin.

Keväinen lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu Tuovisen mukaan ensi viikon keskivaiheille asti. Keskiviikkona Suomeen saapuu matalapainealueita, jotka tuovat mukanaan sateita.

Lumet sulavat kohisten

Lunta on Tuovisen mukaan vielä lähinnä maan pohjoisosissa ja toisaalta Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Myös Keski-Suomessa lunta on vielä maassa joillakin paikoilla.

– Syvimmillään lunta on tällä hetkellä Kainuussa, Puolangan Paljakassa, jossa sitä on havainnon mukaan 95 senttiä. Kilpisjärvellä lunta on 92 senttiä. Pääsääntöisesti puhutaan kuitenkin 30–50 sentistä, mitä lunta on vielä maassa, Tuovinen sanoo.

Lämmin sää sulattaa Tuovisen mukaan lunta nopeasti, joskin yölämpötilat ovat paikoin vielä pakkasen puolella. Tämä estää sen, että lumi ei sula koko aikaa.

– Yölämpötilat ovat toisaalta melko pitkälti pakkasen puolella, joten ne eivät koko aikaa ehdi sulaa, mutta jos lämpötilat nousevat pohjoisessakin lähemmäs kymmentä astetta, niin kyllähän se aika nopeasti sulaa. Lunta voi hävitä useita senttejä päivässä.

Etelän rannikkoalueiden yölämpötilat pysyvät puolestaan Tuovisen mukaan monin paikoin plussan puolella. Lämpötilat pysyttelevät kuitenkin monilla alueilla lähellä nollaa.

Käsistä karanneita kulotuksia

Kuiva ja aurinkoinen sää on näkynyt myös maastopaloina. Iso osa paloista on saanut alkunsa peltojen kulotuksista. Perjantain alkuiltaan mennessä vakavimmilta vahingoilta oli pelastuslaitosten mukaan kuitenkin vältytty.

Lauantaista alkaen ruohikkopalovaroituksia on voimassa muun muassa maan etelä- ja lounaisosissa sekä Etelä-Karjalan alueella. Varoitusalueet laajenevat viikonlopun ja alkuviikon aikana suureen osaan maata.

Satakunnassa pelastusviranomainen päätti kieltää jo perjantaina avotulen teon, Satakunnan pelastuslaitos kertoi Twitterissä. Kielto on voimassa lauantaiaamuun asti, jolloin alueella tulee voimaan ruohikkopalovaroitus.