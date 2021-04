Miehen epäillään suunnitelleen Jyväskylän poliisiasemalla räjäytystä, autosta löytyi kilo dynamiittia – soitti itse hätäkeskukeen

Poliisi on ottanut kiinni miehen, jonka epäillään yrittäneen viedä räjähteitä Jyväskylän poliisiasemalle. Mies soitti perjantai-iltana hieman ennen yhtätoista hätäkeskukseen ja kertoi, että hänellä on autossaan dynamiittia ja hän on matkalla Jyväskylän poliisiaseman pihaan tarkoituksenaan räjäyttää dynamiitti.

Poliisi tavoitti miehen Keuruuntieltä. Hän ei tehnyt kiinniottotilanteessa vastarintaa, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Miehen autosta löytyi useita dynamiittipötköjä, joista osaan oli kiinnitetty nallit. Dynamiittia löytyi yhteensä noin kilo. Mainos alkaa Mainos päättyy – Kyllä siinä mittavasta räjähdemäärästä on kyse, luonnehtii päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela. Dynamiittimäärän vaarallisuutta kuvaa Asmundelan mukaan se, että poliisin räjähderyhmä työskenteli noin 300 metrin varoetäisyydellä. Poliisi eristi yöllä alueen auton ympärillä ja sulki Keuruuntien liikenteeltä. Lisäksi poliisi pysäytti junaliikenteen alueella usean tunnin ajaksi. Räjähteisiin erikoistunut ryhmä aloitti räjähteiden vaarattomaksi tekemisen kello viiden aikaan aamulla. Noin aamuseitsemältä räjähteet oli saatu vaarattomiksi. Poliisi avasi liikenteen kello 7.30. Poliisi selvittää, mistä räjähteet on saatu Rikoskomisario Asmundelan mukaan poliisiyhteistyö sujui erinomaisesti, minkä ansiosta epäilty saatiin nopeasti kiinni ja tilanne puretuksi. – Tutkinta on hyvin alkuvaiheessa. Räjähteen alkuperän selvittäminen on nyt prioriteettina, sanoo Asmundela STT:lle. Tapauksen poliisitutkinta jatkuu lauantain aikana kotietsinnällä ja kuulusteluilla. Miestä epäillään tällä hetkellä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä räjähderikoksesta. – Poliisilla on motiivista alustava käsitys, mutta en voi vielä kommentoida tarkemmin, sanoo Asmundela. Hänen mukaansa epäilty on aiemmin joutunut tekemisiin poliisin kanssa, mutta hänellä ei ole merkittävää rikoshistoriaa. Epäilty on poliisin mukaan keski-ikäinen ja asuu Keski-Suomessa. Asmundelan mukaan ainakaan toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että tekoon liittyisi kiinniotetun miehen lisäksi muita henkilöitä.