VTV:n Yli-Viikari Ylellä: En ole syyllistynyt virkarikoksiin

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sanoo, ettei ole syyllistynyt virkarikoksiin. Yli-Viikari kommentoi häneen kohdistuneita väärinkäytösepäilyjä ensimmäistä kertaa mediassa Ylellä Arto Nybergin ohjelmassa sunnuntaina.

Yli-Viikari sanoi, ettei ole syyllistynyt virkarikokseen kummassakaan asiassa, joista on aloitettu esitutkinta. Asiat eivät hänen mukaansa myöskään vaikuta hänen edellytyksiinsä toimia pääjohtajana.

– On esitetty väitteitä, että olisin käyttänyt henkilökohtaisiin menoihin veronmaksajien rahoja. Näin ei ole. Kaikki kulut, joita olen tehnyt – sekä valokuviin että meikkeihin liittyvät ja sitten matkakulut – ovat kaikki olleet työtehtäviin liittyviä kuluja, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikarin mukaan esitutkinnassa oleviin asioihin liittyy vihjailuja ja mielikuvia, joita hän ei itse tunnista itsessään. Hänen mukaansa selityksenä on se, että kohun keskellä olevien asioiden taustoja tai selittäviä tekijöitä ei tiedetä tarkasti.

Hän sanoi katuvansa, ettei ole aikaisemmin astunut julkisuuteen selvittämään kantaansa.

– Olen itse syyllistynyt siihen, että en ole tullut tarpeeksi aikaisin tällaisessa julkisuustilanteessa näistä asioista kertomaan, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari kertoi saaneensa viestejä, joissa on painostettu eroamaan virasta pääjohtajana. Hän ei kuitenkaan yksilöinyt, kuka häntä on painostanut.

– Tarkastusviraston pääjohtajan tehtävässä pitää sietää painetta. Kyseessä on riippumaton tehtävä ja tästä tehtävästä ei voi luopua, koska silloin olisi ennakkotapauksena tuleville pääjohtajille, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari rinnastaa lentopisteet henkilökohtaisiin tietoihin

Julkisuudessa on puitu muun muassa Yli-Viikarin matkakuluja ja hänen niistä saamiaan Finnair-lentopisteitä. Lentopisteet ja niistä saadut bonukset on maksettu Yli-Viikarin henkilökohtaiselle tilille.

Yli-Viikari rinnasti lentopisteet henkilökohtaisiin tietoihin. Hänen mukaansa lentopisteet ovat henkilökohtaisia tietoja, jotka eivät kuulu työnantajalle kuten eivät esimerkiksi terveys- tai luottokorttitiedotkaan.

– Tässä on kyse periaatteesta, jonka takana myös seison. Eli jos minulta vaadittaisiin henkilökohtaisia tietoja, niin on kaksi kysymystä, jotka tulee mieleen. Ensimmäinen on se, että mitkä ovat ne seuraavat henkilökohtaiset tiedot, joita voitaisiin vaatia, ja miten näitä henkilökohtaisia tietoja myös muilta sitten vaaditaan, Yli-Viikari perusteli.

Yli-Viikarin mukaan hänen saamansa lentopisteet eivät ole palkanlisää, sillä työnantajalla ei ole tietoa, eikä työnantaja pysty valvomaan Finnairin lentopistejärjestelmän omien sääntöjen mukaisesti maksettuja bonuksia. Pisteitä ei hänen mukaansa kuitenkaan tule käyttää omiin, työhön liittymättömiin matkoihin.

Käytäntö lentopisteiden osalta on Yli-Viikarin mukaan viraston selvityksessä.

– Asiaa pitäisi muuttaa, mutta sitä ei valtio siinä mielessä pysty muuttamaan, kun ne säännöt on näiden lentoyhtiöiden. Silloin täytyy valtion pohtia, miten sitten tällaiset lentopisteet, tulisiko kokonaan luopua. Tilanne on epäselvä, Yli-Viikari sanoi.

Yli-Viikari pidätettiin virastaan viikko sitten keskusrikospoliisin (KRP) rikostutkinnan ajaksi. KRP:n tutkinnassa on kaksi asiakokonaisuutta, joista toinen liittyy viraston työntekijän kanssa tehtyyn sopimukseen ja toinen Finnair-lentopisteisiin. Yli-Viikaria epäillään päättämissopimuksen osalta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja Finnair-pisteiden osalta maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.