Suomessa on raportoitu 156 uutta koronavirustartuntaa – pandemian laantuminen näyttää jatkuvan

Suomessa on raportoitu 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on raportoitu kahden viikon aikana 4 728, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä raportoitiin noin 7 613.

Koronatartuntojen määrä on siis vähentynyt kahdessa viikossa 2 885 tapauksella.

Tartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa nyt runsaat 85 tartuntaa kahdessa viikossa sataatuhatta asukasta kohden. Alueista suurin ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), missä luku on nyt vajaat 153. Pienin ilmaantuvuusluku on puolestaan Keski-Pohjanmaan hieman yli 9.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Koronavirustartuntoja on todettu Suomessa koko pandemian aikana nyt yhteensä 84 287.

Pääkaupunkiseudun tartuntamäärä pieni

Epidemian laantumisesta kertovat myös isojen paikkakuntien tartuntaluvut. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa todettiin vuorokaudessa yhteensä 67 tartuntaa, mikä on pandemian viime ajoille tyypilliseen määrään verrattuna varsin vähän.

Helsingissä raportoitiin vuorokaudessa 35 tartuntaa, mikä nosti pääkaupungin tartuntojen kokonaismäärän 24 724:ään. Vantaalla uusia tartuntoja todettiin 19 ja Espoossa 13. Vantaan tartuntojen kokonaismäärä on runsaat 9 500 ja Espoossa tartuntoja on ollut yhteensä lähes 8 200.

Suomessa on tehty nyt noin 4,27 miljoonaa koronatestiä.