Kortiton ja päihtynyt 18-vuotias kaahasi satasta viidenkympin alueella ja törmäsi pyöräilijään, joka kuoli – kehui kaverille päässeensä poliisia karkuun tyhjällä renkaalla

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi maanantaina ehdottomaan vankeuteen autoilijan, joka törmäsi kovaa ylinopeutta pyöräilijään ja pakeni paikalta. Pyöräilijä kuoli törmäyksessä saamiinsa vammoihin.

Turma sattui Valkeakoskella varhain aamulla 9. syyskuuta. Tapahtuma-aikaan 18-vuotiaalla kuljettajalla ei ollut ajokorttia ja hän oli alkoholin sekä huumausaineiden ja huumausaineeksi luokiteltujen lääkeaineiden alaisena. Hänen verensä alkoholipitoisuus oli ainakin 0,5 promillea, minkä lisäksi hänen verestään löytyi tetrahydrokannabinolia ja klonatsepaamia.

Ennen turmaa mies oli oikeuden mukaan ajanut tarpeettoman lähellä toista autoa ja sitten ohittanut sen ainakin 120 kilometrin tuntinopeudella alueella, missä nopeusrajoitus oli 60 km/h. Syytetty sanoi käsittäneensä toisen kuskin aiemmasta ajokäytöksestä, että tämä "halusi kisailla".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Törmäys sattui risteysalueella, jossa nopeusrajoitus oli 50 kilometriä tunnissa. Käräjäoikeus katsoi osoitetuksi, että miehen auton nopeus oli tapahtumahetkellä edelleen ainakin 100 km/h.

Törmättyään pyöräilijään mies jatkoi kaahaamista yli keskikorokkeen, jolloin hänen autostaan hajosi renkaita, ja edelleen punaisia päin. Oikeudessa hän kertoi, ettei jäänyt paikalle, koska ajatteli, ettei pyöräilijälle ollut käynyt mitään ja koska hänellä ei ollut ajokorttia. Miehen aiemmin ohittaman auton kuljettaja soitti hätäkeskukseen ja yritti auttaa uhria, mutta tämä kuoli tapahtumapaikalle.

"Mut päästii poliisia karkuu. Ja viel tyhjäl eturenkaal"

Käräjäoikeus katsoi, että miehen täytyi ymmärtää se vakava vaara, jonka hänen liikennekäyttäytymisensä tilanteessa aiheutti. Oikeus korosti, että vaikka oli varhaista, liikkeellä oli jo muun muassa työmatkalaisia, kuten kuolonuhri ja toisen auton kuljettaja. Tapahtuma-aikaan oli pimeää, tienpinta oli märkä ja näkyvyys ei ollut hyvä.

– Teko on tapahtunut kaupunkialueella aikana, jolloin on ollut ihmisiä liikkeellä, eikä kyse ole ollut hetkellisestä huomiokyvyn herpaantumisesta vaan tietoisesta usean liikennesäännön vakavasta rikkomisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta, ilman ajo-oikeutta ja juopuneena, oikeus katsoi.

Oikeuden mukaan miehen täytyi ymmärtää törmänneensä ainakin pyörään, mutta siitä huolimatta hän ei jäänyt paikalle auttamaan ja selvittämään asiaa. Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että puoli viideltä aamulla mies lähetti kaverilleen viestin, jossa luki: "Vitu chykä kuskit. Ei sekä kattonu yhtää. Mut päästii poliisia karkuu. Ja viel tyhjäl eturenkaal."

– Hän on lähettänyt kello 5.30 aikoihin ystävälleen tekstiviestin, jossa hän on arvostellut pyöräilijää ja iloinnut pakenemisen onnistumista. Käräjäoikeus katsoo, että (syytetty) on suhtautunut täysin piittaamattomasti toisen ihmisen hengen vaarantamiseen ja kuolemantuottamus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Käräjäoikeus tuomitsi Jasper Eemeli Hanskin, 19, kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä liikenneturvallisuduen vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.