Työtapaturmien määrä on pysynyt pitkään samalla tasolla – vakavien turmien osuus pienentynyt

Työtapaturmien suhteellinen määrä työtunteihin nähden on Suomessa ollut pitkälti samalla tasolla viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Kun katsotaan hieman pidemmälle taaksepäin, laskua on kuitenkin tapahtunut. Vuonna 2019 Suomessa sattui tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan 28,6 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2005 luku oli 32,4.

Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Jukka-Pekka Jantunen ajattelee, että tekninen puoli työtapaturmien vähentämiseen on jo kunnossa. Seuraavaksi pitäisi hänen mielestään panostaa siihen, että työturvallisuutta havainnoidaan ja asioihin puututaan läpi organisaation.

– Meillä on mahdollisuus tehdä töitä turvallisesti. Vaikka oltaisiin ääriolosuhteissa, on luotu mahdollisuudet ja menetelmät siihen, että se onnistuu turvallisesti. Nyt se on enää tekemisestä kiinni, Jantunen sanoi Työturvallisuuskeskuksen mediatilaisuudessa maanantaina.

Viime vuonna työtapaturmia tapahtui ennakkotietojen mukaan ennätyksellisen vähän, mihin on epäilemättä vaikuttanut etätöiden lisääntyminen.

Vakavien turmien osuus pienempi

Pudotus on ollut suurempaa vakavammissa työpaikkatapaturmissa. Vähintään neljän päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneita työpaikkatapaturmia sattui vuonna 2005 16,1 tapausta miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2019 luku oli enää 9,8.

Vakavia työpaikkatapaturmia sattuu Jantusen mukaan valitettavan usein myös kokeneille työntekijöille.

Taustalla ovat tyypillisesti jollain tavalla tavallisesta poikkeavaa: jotain on ehkä tehty vähän ohjeiden vastaisesti, vuoro voi olla vaihtumassa tai on ollut kiire.

– En ole itse löytänyt oikeastaan yhtään sellaista turmaa, joka ei olisi ollut estettävissä, Jantunen sanoi.

"On opittu epäonnistumaan turvallisesti"

Yksi työturvallisuuden kehittämisen työkaluista on vuodesta 2003 laajamittaisesti käytössä ollut työturvallisuuskortti, jonka on suorittanut 1,5 miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä kortteja on voimassa yli 750 000.

Nykyisin korttikoulutuksessa etusijalla ovat yleiset oppimistavoitteet tiettyjen materiaalien sijaan. Koulutuksen käyneiden tulee esimerkiksi osata tunnistaa työpaikan kuormitustekijöitä ja vaaroja.

Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikkö Tuomas Wuorikosken mukaan koulutuksia suositellaan vahvasti räätälöimään yritys- ja alakohtaisesti.

Maanantain tilaisuudessa nostettiin esiin teollisuuden ja rakentamisen alalla tapahtuneet työpaikkatapaturmat, joissa trendi on niin ikään ollut laskeva, mutta viime vuosina tasaantumaan päin. Vakavien turmien määrä on näilläkin aloilla ollut laskussa.

– Vaikka meillä sattuu ja tapahtuu, mennään enemmän ja enemmän siihen, että ne ovat sellaisia pieniä haavereita, Jukka-Pekka Jantunen sanoi.

Tilastoissa näkyy Jantusen mukaan myös turvatoimien kehittyminen.

– On opittu epäonnistumaan turvallisesti, niin sanotusti.