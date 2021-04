Marin exit-suunnitelmasta: Muutoksia tulossa tapahtuma- ja kulttuurialalle

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että hallituksen exit-suunnitelmaan on tulossa muutoksia tapahtuma- ja kulttuurialan kokonaisuuteen. Helsingin Säätytalolle saapunut Marin kertoi toimittajille, että exit-suunnitelman muutoksista kerrotaan huomenna aamulla.

Hallitus esitteli reilu viikko sitten suunnitelmansa koronarajoitusten purkamisesta ja purkamisen tavoiteaikatauluista. Suunnitelma lähetettiin yleiselle lausunto- ja kommenttikierrokselle, ja hallitus neuvottelee tänään illalla suunnitelmaan tehtävistä muutoksista.

Marin painotti, että rajoitusten purkuun vaikuttaa ennen kaikkea se, miten ihmiset noudattavat varovaisuutta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi, että Suomessa lähestytään joka päivä sitä tilannetta, että poikkeusoloista voidaan luopua.

– On ollut hienoa nähdä, että tartuntaluvut menevät alaspäin. Yritetään pitää siitä kehityksestä kiinni.

Koronapassiin liittyy epävarmuuksia

Henrikssonilta kysyttiin lisäksi siitä, onko koronapassi etenemässä siten, että se voitaisiin ottaa Suomessa sisäisesti käyttöön. Oikeusministerin mukaan koronapassikeskustelussa on kaksi tärkeää kysymystä. Henrikssonin mukaan ensimmäinen kysymyksistä on lääketieteellinen eli se, mikä on riski siihen, että jo rokotteen saanut ihminen voi tartuttaa muita.

– Tähän ei ole vielä vastausta, hän sanoo.

Henrikssonin mukaan myös juridiset kysymykset ovat riippuvaisia lääketieteellisestä kysymyksestä ja tämä vaikuttaa siihen, mihin passi voi antaa mahdollisuuksia.

Hallituksen puolitoista viikkoa sitten esittelemä exit-suunnitelma ulottuu elokuuhun, johon mennessä rajoituksia on tarkoitus poistaa vähitellen.

Suunnitelmassa lähdetään siitä, että huhtikuussa päättyvät poikkeusolot ja valmiuslain toimivaltuuksien soveltaminen.

Keskeinen periaate exit-suunnitelman taustalla on, että viranomaisten asettamia rajoituksia tulisi purkaa pääsääntöisesti käänteisessä järjestyksessä niiden asettamiseen nähden.

Kiuru rokotteista: Ehkä iso kuva ei ole niin surkea

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi Säätytalon portailla, että rokotusten osalta on saatu sekä hyviä että huonoja uutisia.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Euroopan lääkeviraston asiantuntijat ovat löytäneet mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä.

EMA on aiemmin kertonut, että Astra Zenecan koronavirusrokotteella ja erittäin harvinaisella veren hyytymishäiriön välillä on yhteys.

– On totta, että olemme saaneet huonoja uutisia Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin osalta, mutta samaan aikaa olemme saaneet älyttömän hyviä uutisia, kun EU pääsi sopimaan erikseen toimitettavasta erästä kesäkuun loppuun mennessä Pfizer-Biontechin rokotteesta.

Kiurun mukaan erä on niin suuri, että sillä on Suomessa todella suurta vaikutusta.

– Ehkä se iso kuva ei ole niin surkea, Kiuru sanoi.