Ex-pääministeri Sipilään kohdistuneesta väkivallanteosta pahoinpitelysyyte 38-vuotiaalle miehelle

Entiseen pääministeriin, kansanedustaja Juha Sipilään (kesk.) kohdistuneesta väkivallanteosta on nostettu syyte pahoinpitelystä, syyttäjä tiedotti keskiviikkona. Syytetty on 38-vuotias mies. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä pahoinpitelyyn.

Poliisin mukaan vastaantulija löi Sipilää nyrkein eduskuntatalon lähistöllä tammikuussa. Esitutkinnassa teolle ei selvinnyt mitään erityistä syytä, vaan mies toimi poliisin mukaan ilmeisesti hetken mielijohteesta. – Hän on tunnistanut tämän kansanedustajan ja ilmeisesti hetken mielijohteesta kohdistanut tähän tämän teon, tutkinnanjohtaja Juhani Vuorisalo sanoi helmikuussa esitutkinnan valmistuttua. Mainos alkaa Mainos päättyy Syyte käsitellään aikanaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vuonna 2011 eduskuntaan noussut Sipilä toimi pääministerinä vuosina 2015–2019.