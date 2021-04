Saarikko kertonut jo eilen Marinille, ettei työllisyyden ja talouden kompromissiesitys tyydytä keskustaa: "Meille tuppaa jäämään kirstunvartijan rooli"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei näe, että hallituspuolueet olisivat kovinkaan kaukana toisistaan hänen kehysriihessä tekemänsä kompromissiesityksen pohjalta.

Marin teki eilen illalla kompromissiesityksen talous- ja työllisyystoimista hallituspuolueiden johtajille.

Palatessaan Säätytalolle tänään hän sanoi toimittajille toivovansa, että esitys on otettu vakavasti. Hänen mukaansa esitys on tasapainoinen ja siinä on tultu eri puolueita vastaan "puoliväliin ja vähän ylikin".

– Ratkaisun avaimet ovat olemassa, jos niihin halutaan tarttua, Marin toisti moneen kertaan puheenvuorossaan.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko puolestaan kertoi toimittajille pian tämän jälkeen, että ennen kuin tieto kompromissiesityksestä tuotiin julkisuuteen, hän oli kertonut pääministerille ja muille neuvottelukumppaneille, ettei ehdotus tyydytä keskustaa.

Saarikon mukaan keskustan huoli liittyy siihen, että valtion menot ja tulot tasapainottuvat. Hän sanoi, ettei hänen tavoitteensa ole jarruttaa tai viivytellä, mutta hän toivoi, että aidot työllisyystoimet ja valtion velkaantuminen otetaan tosissaan.

– Kysymys on siitä, että meille tuppaa jäämään osaksemme kirstunvartijan rooli niiden suomalaisten veronmaksajien puolesta, jotka ovat huolestuneita velkaantumisesta, Saarikko sanoi.

Esitys kattaisi hallituksen työllisyystavoitteen

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) puolestaan sanoi, että Marinin esityksessä on mukana paljon toimenpiteitä, joissa valtiovalta on mukana kustantamassa työpaikkoja ja että kokonaisvaikutuksen täytyy olla julkista taloutta vahvistava.

– Kun esimerkiksi luomme työllistymisen edellytyksiä osittaistyökykyisille tai kehitysvammaisille, ne eivät voi olla julkista taloutta vahvistavia. Ne ovat kustannuksia aiheuttavia, mutta ne tehdään siksi, että näillä ihmisillä pitää olla mahdollisuus töihin, Vanhanen sanoi ja jatkoi:

– Sen rinnalla täytyy olla toimenpiteitä, jotka selkeästi tuovat tuloja lisää yhteiskuntaan ja vähentävät menoja.

Poliitikot eivät ole avanneet kompromissiesitystä julkisuudessa. STT:n tietojen mukaan se sisältäisi muun muassa työvoimapalveluiden siirron pysyvästi kunnille ja kannustimien luomisen niille sekä panostuksia osaamiseen. Esitys ei STT:n tietojen mukaan sisällä leikkausta ansiosidonnaisen kestoon tai tasoon.

STT:n tietojen mukaan pääministeri Marinin kompromissiesitys veisi hallituksen työllisyyspäätökset lähelle sen asettamaa tavoitetta, joka on 80 000 työllistä vaalikauden aikana. Pohjana ovat eri ministeriöiden arviot. Jo aiemmin hallitus on tehnyt päätöksiä 30 000 työllisen edestä.

Vanhanen sanoi, ettei hän epäile eri ministeriöiden esittämiä lukemia.

– Ei minulla ole epäilystä siitä, etteivätkö nämä arviot työpaikkojen määrän saavuttamiseksi pitäisi paikkaansa, mutta valtiovarainministeriön tehtävä on laskea se vaikutus, mikä niillä on julkiseen talouteen, hän sanoi.

Paikallinen sopiminen ek-ryhmillä

Marin toivoi puolueilta neuvotteluhalukkuutta, jotta hallitus saisi kehysriihensä valmiiksi tänään alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Vaalikauden puoliväliin osuvassa riihessä hallituksen on tarkoitus tarkastella hallitusohjelman toteutumista sekä julkisen talouden tulevien vuosien näkymää.

– Jos pidetään puheenvuorot yleisellä tasolla ja ei päästä eteenpäin, niin siinä tapauksessa tämä kyllä venyy, Marin sanoi.

Hän lisäksi kertoi, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat etsineet yhteistä kirjausta paikallisen sopimisen edistämiseen liittyen ja tänään hallituksessa kuullaan, miten työ on edennyt.