KHO hyväksyi 37 uutta äänestäjää saamelaiskäräjien vaaliluetteloon – laajemmin kiista koski sitä, ketä voidaan pitää saamelaisena

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi perjantaina valitukset siitä, kuka sai äänestää saamelaiskäräjien vaaleissa vuonna 2019. Valituksista 37 hyväksyttiin ja KHO määräsi, että valittajat on merkittävä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon seuraavia vaaleja varten.

Kiistan ydin oli siinä, ketä voidaan pitää saamelaisena ja kuka siitä saa päättää. Saamelaiskäräjistä annetun lain mukaan saamelaiskäräjien vaaleissa saavat äänestää vain vaaliluetteloon merkityt saamelaiset. Nyt KHO:ssa päätöksen saanut prosessi sai alkunsa vuonna 2019, kun saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi toistasataa hakemusta tulla merkityksi vaaliluetteloon.

Hylkypäätöksistä valitettiin KHO:hon, joka palautti asioita saamelaiskäräjien hallitukseen uudelleen käsiteltäväksi. Hallituksen edelleen hylkäämistä hakemuksista tehtiin KHO:hon 171 valitusta. Hyväksyttyjen 37 valituksen lisäksi 124 hylättiin ja kymmenen jätettiin tutkimatta myöhästyneenä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Laki listaa vaatimukset äänestäjälle

Saamelaiskäräjät on saamelaisten itsehallintoelin, joka edustaa Suomen saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Saamelaista ei varsinaisesti määritellä Suomen laissa, mutta laki saamelaiskäräjistä määrittelee sen, kuka saa äänestää saamelaiskäräjävaaleilla. Nyt hyväksytyissä valituksissa KHO katsoi, että valittaja oli saamelaiskäräjistä annetussa laissa tarkoitettu saamelainen, vaikka saamelaiskäräjien hallitus oli eri mieltä.

Lain mukaan henkilö voidaan katsoa saamelaiseksi, jos hän ensinnäkin pitää itseään saamelaisena. Sen ohella ainakin yhden kolmesta lisäehdosta pitää täyttyä: henkilö on itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen ensimmäisenä kielenään tai henkilö on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa. Kolmas ehto on, että ainakin yksi henkilön vanhemmista on merkitty tai hänet olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.