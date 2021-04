Tulli on löytänyt liian isoja määriä torjunta-aineita appelsiineista, riisistä ja mausteista

Tulli kertoo löytäneensä liian suuria määriä torjunta-aineita lukuisista elintarvikkeiden tuontieristä. Tullin mukaan alkuvuoden aikana eli tammi-maaliskuussa tällaisia eriä on ollut jo 17. Tämä vastaa hieman alle kahta prosenttia kaikista valvotuista elintarviketuotteista.

Liiallisia jäämiä torjunta-aineista on löydetty esimerkiksi egyptiläisistä appelsiineista. Määräysten vastaisia eriä appelsiineja on ollut Tullin mukaan useampia.

– Appelsiinien sesonki ajoittuu alkuvuoteen, ja valvomme niitä tehostetusti etenkin satokauden alussa. Valvotuissa appelsiineissa torjunta-ainejäämiä löytyi kilomääriltään suurissa erissä. Tammi-maaliskuussa torjunta-ainejäämien enimmäismäärät ylittyivät viidessä tuote-erässä eli yhteensä yli 111 000 kilossa appelsiineja, kertoo tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling tiedotteessa.

Liiallisia pitoisuuksia on ollut myös kahdessa pakistanilaisessa ja yhdessä intialaisessa riisierässä. Iranista on puolestaan tuotu alkuvuoden aikana kolme sellaista erää mausteita, joissa on ollut liikaa torjunta-ainejäämiä. Ongelmalliset tuotteet ovat olleet kuivattua minttua, kuminaa ja tilliä.

Tulli on myös todennut määräystenvastaisiksi yksittäisiä eriä kenialaista ruohosipulia, thaimaalaisia passionhedelmiä sekä kiinalaista kuivattua chilipaprikaa. Myös kaksi Sri Lankasta ja yksi Kiinasta tuotu tee-erä on ollut sellaisia, ettei niitä ole päästetty markkinoille.

Havainnot kasvussa

Tullin mukaan eniten ongelmia aiheuttanut torjunta-aine on ollut viime aikoina klorpyrifossi, jota käytetään hyönteismyrkkynä. Sen käyttö on ollut kiellettyä EU:ssa viime vuoden lopulta.

– Klorpyrifossi oli alkuvuoden aikana syynä seitsemän tuote-erän markkinoille pääsyn kieltoon. Ainetta löytyi etenkin appelsiineista, joiden osalta viidestä määräystenvastaisesta tuote-erästä klorpyrifossia löytyi neljästä, sanoo elintarvikkeiden kemiallisten tutkimusten jaostopäällikkö Suvi Ojanperä tiedotteessa.

Tullin mukaan torjunta-ainejäämähavainnot elintarvikkeiden tuontierissä ovat olleet kasvussa jo viime vuodesta lähtien. Viime vuonna 46 tuote-erää todettiin torjunta-ainejäämien takia määräystenvastaisiksi.