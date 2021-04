THL suosittelee välttämään matkustamista Intiaan – koronatilanne maassa on heikentynyt nopeasti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kaikkien Intiaan suuntautuvien matkojen välttämistä.

Syynä suositukselle on se, että Intian koronavirustilanne on viime aikoina heikentynyt nopeasti. Uutiset ovat kertoneet, että maassa on kirjattu ennätyksellisiä määriä tartuntoja.

Maassa on havaittu myös uutta muuntunutta koronavirusta, joka tunnetaan nimellä B.1.617.

THL kertoo tiedotteessaan, että Intian ulkorajat on toistaiseksi suljettu ja turistiviisumien myöntäminen on pääosin keskeytetty.

Useat tahot luvanneet apua

Useat eri tahot ovat luvanneet lähettää apua koronan runtelemaan Intiaan. Apua luvanneiden joukossa ovat muun muassa Euroopan unioni, Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa.

Esimerkiksi ensimmäiset Britannian avustuslähetykset ovat nyt saapuneet perille, kertoi Intian ulkoministeriö.

Intian tautitilanteen pahenemisen ja tartuntojen leviämiseksi syyksi on arvioitu muun muassa erilaisia kokoontumisia.Intian hindunationalistinen hallitus on saanut osakseen kasvavaa kritiikkiä siitä, että se on kuluneina viikkoina sallinut valtavien kokoontumisten järjestämisen. Miljoonat ihmiset ovat osallistuneet esimerkiksi poliittisiin kampanjatilaisuuksiin ja uskonnollisiin juhliin.

Kaikkea matkustamista tulisi rajoittaa

THL kertoo tiedotteessaan, että Intiaan matkustamista vastaava suositus Brasiliaan ja Etelä-Afrikkaan suuntautuvien matkojen välttämisestä on yhä voimassa. THL sanoo, että matkustaminen yleisemminkin ulkomaille tulisi rajoittaa välttämättömään reissaamiseen.