Kolumni: Oppilaille yhä lisää päätösvaltaa koululounaasta

Kouluruoka kelpaa yläkoululaisille huonosti ( Karjalainen , 27.4.). Asia on ollut esillä aiemminkin, mutta joka kerta se silti pysäyttää. Vuonna 2019 ei koululounasta syönyt 8.-9-luokkalaisista 36,5 prosenttia.

Parhaiten lounas maistui ilomantsilaisille 8.-9-luokkalaisille. Vain 16,7 prosenttia jätti sen syömättä. Nurmeksen pojista lähes puolelle, tytöistä yli puolelle ei ruoka kelvannut.

Kunnissa on varmasti pohdittu, onko näin suurissa eroissa enemmän kyse kotikasvatuksesta vai ruuan laadusta, valikoimasta ja esille panosta. Vai nälästä?

Ensimmäisenä tulivat mieleen Ilomantsin pitkät koulumatkat ja sitä myöten aikainen lähtö kotoa, mutta eivätpä nurmeslaisetkaan teinit käy koulua kodin naapurissa.

Todellinen yhteys kouluruuan karttelulla saattaa olla siihen, kuinka läheltä koulua saa hampurilaisia, pitsaa tai karkkia.

Koulussa on pääosin kaksi ateriavaihtoehtoa, liharuoka ja kasvisruoka, molemmat salaatteineen, leipineen ja maitoineen. Ei liharuokaa ihan joka päivä ole, mutta melkein. Näistä koostuu, jos ne syödään ja syödään lautasmallilla, kolmannes päivän ravintotarpeesta.

Kodeilta voi kysyä aiheellisesti, tarvitseeko jokaisella koululounaallakaan olla lihaa. Proteiinia tarvitaan, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, tämänkin päivän lapset ja nuoret rakastavat mannapuuro- ja mehukeittopäiviä.

Joidenkin vanhempien olen sen sijaan kuullut valittavan, ettei puuro ole tarpeeksi ravitsevaa ruokaa. On se ainakin ravitsevampaa kuin se, että ruoka jätetään syömättä, koska se on outoa tai pahaa.

Lapset ovat ronkeleita, sen tietää jokainen, joka on ollut lapsi, saati kasvattanut lapsia. Ovat aikuisetkin ronkeleita, ainakin siitä päätellen, että heidän työpaikkaruokaloissaan tarvitaan 4-5 ruokalajia, joista linjastolta saa keräillä mieleisensä koktailin.

Monessa paikassa on vielä lisäksi kalliimpi, erikseen tilattava a la carte -annos, aika usein pihvi ranskiksilla.

Koulujen ruokalistoilta on toki poistettu tillilihat ja muut entisaikojen kauhuruuat, ja kouluissa on lempiruokapäiviä ja -viikkoja ja oppilaat saavat tehdä ehdotuksia ruokalistoille.

Kodeissahan tämä on sääntö eikä poikkeus: lasten ehdoilla mennään. Harvempi vanhempi jaksaa päivästä toiseen kasvattaa lapsia monipuoliseen ruokavalioon ja heittää sitten ruoat kompostiin - tai syödä itse seuraavina päivinä tähteinä.

Tätä reseptiä olisi kaikesta päätellen yhä tiukemmin noudattaa myös kouluissa. On vain hyväksyttävä se, että teini-iässä ei jakseta ajatella: Tämäpä on varmasti terveellistä (koska / vaikka on näin pahaa).

Vasta myöhemmin on aika huomata, miten hyvänmakuisia monet - elleivät useimmat - terveelliset ruuat ovat.

Yltäkylläisyys on valtaisaa, kun ilmainen ruoka ei kelpaa. Ollaanko me liian rikkaita. Pitäisikö koululounaan maksaa?

Ei nyt sentään! Ilmainen koululounas on Suomen brändi.