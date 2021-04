Poliisi epäilee taksikuskia naisasiakkaisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – vei uhrit asuntoon Helsingin ulkopuolelle

Helsingin poliisi epäilee taksikuskia yksin matkustaneisiin naisasiakkaisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Poliisin mukaan noin nelikymppinen mies on ottanut naisia kyytiin ja tarjonnut matkan aikana heille alkoholia ja mahdollisesti muita päihteitä.

Asiakkaan ilmoittaman osoitteen sijaan mies on vienyt naiset Helsingin ulkopuolella sijaitsevaan asuntoon, missä hänen epäillään tehneen näille seksuaalista väkivaltaa.

Tutkinnanjohtaja Jutta Antikainen ei kommentoi poliisin tiedossa olevien uhrien määrää. Poliisi epäilee, että uhreja on enemmän. Jos on joutunut kuvatunlaisen rikoksen uhriksi, poliisi pyytää olemaan yhteydessä virka-aikana puhelimitse numeroon 0295 471 612 tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .

Poliisin mukaan miehen auton katolla on ollut taksikyltti ja kyseessä on ollut luvallinen taksi.

– Niin sanotusti virallinen taksi, Antikainen sanoo.

Epäilty mies on poliisilla kiinni ja häntä aiotaan vaatia vangittavaksi.