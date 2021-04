SEY: Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyneet – "On erinomaista, että eläinten kärsimykselle ei ummisteta silmiä, vaan uskalletaan hakea apua"

Ilmoitukset eläinten väkivaltaisesta kohtelusta lisääntyivät koronavuoden aikana, kertoo SEY Suomen eläinsuojelu.

SEY vastaanotti viime vuonna yli 8 000 eläinsuojeluilmoitusta, joissa nousi esiin muun muassa lisääntynyt eläimiin kohdistuva väkivalta. SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist pitää eläimiin kohdistuvan väkivallan lisääntymistä erittäin huolestuttavana.

– On tiedossa, että ihmisten pahoinvointi on korona-aikana kasvanut ja perheissä lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt. On väistämätöntä, että ihmisten paha olo ja ongelmat heijastuvat myös eläimiin ja niiden kohteluun. Eläimet eivät pysty hankkimaan itselleen apua, joten väkivaltaa tai muita laiminlyöntejä havaitsevat tai sellaista epäilevät ovat keskeisessä asemassa eläinten auttamisessa, Lindqvist sanoo tiedotteessa.

Lindqvist uskoo, että lisääntynyt eläinsuojeluilmoitusten määrä kertoo todennäköisesti myös ihmisten ilmoituskynnyksen madaltumisesta.

– Eläinsuojeluilmoitusten tekemisessä näyttää olevan tapahtumassa selkeä asennemuutos. On erinomaista, että eläinten kärsimykselle ei ummisteta silmiä, vaan uskalletaan hakea apua.

Eläinsuojeluilmoitusten ohella viime vuonna lisääntyi myös muiden SEYlle tulleiden yhteydenottojen määrä. SEY kertoo, että se neuvoi kansalaisia eläinsuojeluongelmissa yli 40 000 kertaa. SEYn eläinsuojeluneuvojat kohtasivat ja auttoivat yli 2 500:aa eläintä, ja SEYn jäsenyhdistykset auttoivat yli 4 000:ta eläintä.

SEY arvioi, että lisääntynyt kotona vietetty aika sai ihmiset tarkkailemaan naapurustonsa eläinten pitoa ja puuttumaan eläinten kaltoinkohteluun aikaisempaa ahkerammin. Aiempaa enemmän huomiota kiinnitettiin erityisesti naapurissa haukkuviin koiriin, ja lisäksi tehtiin enemmän havaintoja naapuruston eläinten hyvinvoinnista.