Vieraskolumni: Yhdistyksillekin tuki ulos koronasta

Osalle ihmisistä korona-aika on merkinnyt putoamista ahdinkoon. Tarpeettomana olemisen kokemus on lisääntynyt, ja elämästä voi puuttua merkityksellisyys. Yhdistyskentällä tunnistetaan koronan aiheuttamat huolet ihmisille, ja moni yhdistys on käynnistänyt kokonaan uusia avun ja tuen muotoja.

Suuri osa yhdistyksistä toimii vapaaehtoispohjalla. Huolestuttavasti osa yhdistysväestä on väsynyt ja uupunut haasteiden keskellä.

Toteuttamaamme järjestökyselyyn vastasi 229 eri alojen yhdistystä. Vastausten lista koronan vaikutuksista yhdistysten toiminnalle on pitkä ja huolestuttava.

Yhdistysten toiminta kohdistuu ihmisiin ja tuottaa heille hyvinvointia ja terveyttä. Yhdistystenkin ryhmät ja tapahtumat on osin peruttu. Ei teatterimatkoja eikä pitkäaikaissairaiden liikuntatuokioita. Sosiaalisia kohtaamisia kerhoissa ei ole, ja henkilökohtainen tuki on jäänyt puhelinyhteyksien varaan.

Moni vastaajista kertoo toimintojen alasajosta ja yleisestä lamaannuksesta. Aktiivitoimijoiden motivaatio häviää kasvokkaisten kohtaamisten puuttuessa. Suuri huoli on, elpyykö toiminta koskaan entiselle tasolle ja saadaanko ihmiset liikkeelle.

Katastrofaalinen aika, kertoo vastaaja. Yhdistys ja sen eteen tekemä työ valuu hukkaan. Yli 20 vuotta ja kaikki menee nopeasti nurin.

Avuntarve kasvaa samaan aikaan, kun auttajat ovat vähentyneet. Monissa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä jäsenistö on riskiryhmää ja moni vapaaehtoinen iäkäs. Riskiryhmiin kuuluville ja yksinäisille sosiaalisen kanssakäymisen tarve korostuu. Kohtaaminen on iso osa selviytymistä.

Yhdistysten varainhankinnalta on saattanut pudota pohja pois. Maksullisiin tiloihin ei ole ollut tulijoita, myyjäisiä ja bingoja ei ole voitu järjestää. Usein puhutaan pienistä mutta välttämättömistä puroista koostuvista rahoituksista.

Kukaan ei halua pyörittää yhdistyksen toimintaa omilla rahoillaan!

Maakunnassa on myös yhdistyksiä, jotka ovat löytäneet uusia toimintatapoja ja tehneet tärkeän digiloikan, joka toivottavasti kantaa myös tulevaisuudessa.

Yhdistysten toiminta ei ole pelkkää kurjuutta ja toimintojen alasajoa, vaikka korona on sitä vaikeuttanut. Järjestökyselyyn vastanneissa yhdistyksissä toimi 8 300 vapaaehtoista ja yhdistykset tavoittivat vuodessa 156 000 ihmistä.

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmaa työstetään parhaillaan

Maakunnan elinvoimalle ja ihmisten hyvinvoinnille on tärkeää huolehtia, että yhdistysten toiminnalle löytyy jatkossa tukea ja resursseja ja että digitalisaatio osallistaa eikä syrjäytä.

Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja.