Helsingissä poliisi puuttui noin 300 ihmisen koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen – muuten vappua on vietetty melko rauhallisesti

Poliisin mukaan koronarajoitusten vastainen mielenosoitus on saatu hajotetuksi osiin Helsingissä. Sosiaalisessa mediassa oli kutsuttu koolle ihmisiä koronarajoitusten vastaiseen kokoontumiseen, joka alkoi lauantaina kello 14 Finlandia-talon puistossa.

Poliisi kertoo Twitterissä käskeneensä mielenosoitukseen osallistuvia hajaantumaan. Poliisin arvion mukaan mielenosoitukseen osallistuu noin 300 ihmistä. Aluehallintoviraston määräyksen mukaan Helsingissä on voimassa kokoontumisrajoitus, joka sallii maksimissaan kuuden hengen kokoontumiset.

– Poliisi on puuttunut mielenosoituksen kulkuun ja mielenosoitusjoukko on tässä vaiheessa hajaantunut. Mielenosoitus jatkuu osissa, poliisi kertoo Twitterissä.

Komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista kertoi STT:lle aiemmin, että sosiaalisen median tietojen mukaan mielenosoittajilla olisi yritys marssia Finlandia-talon puistosta Esplanadin puistoon piknikille.

Vappupäivän aamu Helsingissä rauhallinen

Helsingissä vappupäivän aamu ja aamupäivä ovat sujuneet rauhallisesti, komisario Heinonen kertoo.

– On ollut ihan rauhallista. Kaupungilla on väkeä liikkeellä, mutta ei kuitenkaan suurta ihmispaljoutta. Tietysti on sitten joitain tapahtumia, joita on koolle kutsuttu sosiaalisessa mediassa. Niitä nyt sitten katsellaan, minkälaista toimintaa on. Tähän asti kaikki on mennyt rauhallisesti, Heinonen sanoo.

Poliisilla ei ole tarkkaa arviota siitä, paljonko ihmisiä on ollut liikkeellä. Ihmisiä on Heinosen mukaan hajallaan puistoissa ja toreilla, mutta suuria häiriöitä ei ole ollut.

Heinosen tietoon ei ole toistaiseksi tullut vapun ajalta vakavia rikoksia.

Sisä-Suomen poliisin alueella vilkasta iltapäivästä lähtien

Sisä-Suomen poliisin alueella Tampereella ja Jyväskylässä alkoi poliisilla riittää kiireitä iltapäivällä vappupäivän rauhallisen aamun jälkeen.

– Tällä hetkellä tuntuu siltä, että tehtävämäärä alkaa lisääntyä. Tässä on alkanut taulut täyttyä. Aamupäivä oli rauhallista, mutta nyt alkaa olla häiriökäyttäytymistä, perheväkivaltaa, rattijuopumusta ja muuta vastaavaa tehtävää. Vilkastuu iltaa kohti, kertoo komisario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisin johtokeskuksesta.

Sen sijaan Lounais-Suomen poliisin alueella vappupäivä on sujunut rauhallisesti. Johtokeskuksesta kerrotaan, että iltapäivällä tehtävät ovat jonkin verran lisääntyneet, mutta ne ovat olleet normaaleja pieniä häiriötehtäviä. Turussa puistot ovat olleet aamupäivän aikana hiljaisia, mutta iltapäivällä Aurajoen varteen on tullut vähän ihmisiä.

Myös Oulussa on ollut rauhallinen vappupäivä. Johtokeskuksesta arvioidaan, että kaupungilla puhaltava kylmä tuuli on pitänyt ihmiset sisätiloissa.

Poliisi tyhjensi Kaivopuiston juhlijoista vappuaattona

Helsingissä poliisi tyhjensi Kaivopuiston vappua juhlivista ihmisistä myöhään perjantai-iltana. Puiston tyhjentäminen aloitettiin kello 23:n tienoilla, ja se sujui poliisin mukaan rauhallisesti.

Kaivopuistossa oli vappuaattona noin tuhat ihmistä, poliisi kertoo. Lisäksi useissa muissa Helsingin puistoissa oli satoja ihmisiä. Poliisin mukaan vappuaattoa vietettiin enimmäkseen pienissä porukoissa suosituksia noudattaen.

Erilaisten koronavirusrajoitusten ja -ohjeistusten keskellä vappuaattoa on poliisin tiedotteissa kuvailtu pääosin rauhalliseksi.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi aamukuuden jälkeen Twitterissä, että vapun juhlinta on heidän alueellaan sujunut poliisin näkökulmasta pääosin hyvin. Hälytystehtäviä on kuitenkin ollut viimevuotista enemmän, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi.

Ihmisiä oli suhteellisen runsaasti liikkeellä myös esimerkiksi Turun ja Tampereen keskustoissa. Lounais-Suomen poliisi kertoi kahden aikoihin yöllä, että ilta oli yleisesti ottaen rauhallinen. Yön edetessä esimerkiksi kotihälytystehtävät kuitenkin runsastuivat, poliisi tviittasi.

Itä-Suomen poliisin mukaan ihmisiä oli vappuaattona pitkästä aikaa runsaasti liikkeellä ja ravintoloiden terasseille muodostui paikoin jonoja. Poliisitehtävien määrä kasvoi Itä-Suomessa noin kolmanneksen viime vuoden vapun tasolta. Tehtävämäärä kohosi jo lähelle vuoden 2019 vapun eli koronaa edeltäneen ajan lukemia.

Helsingissä auttajat kohtasivat lähes 3 000 nuorta

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut kertoo, että vappuaaton illan ja yön aikana järjestetty alle 18-vuotiaiden nuorten auttamisoperaatio sujui hyvin.

Operaation tarkoituksena oli kohdata ulkona liikkuvia nuoria ja tarjota heille tarvittaessa keskusteluapua tai muuta apua. Operaatioon osallistui 124 nuoriso-ohjaajaa ja 68 yhteistyökumppania, jotka kohtasivat lähes 3 000 nuorta.

– Tänä vappuna nuoria pystyttiin auttamaan niin, että ketään ei tarvinnut viedä ensihoitoon, kertoo Helsingin nuorisopalveluiden aluepäällikkö Heidi Hållman tiedotteessa.