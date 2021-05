Verenluovutuksen esteisiin lievennyksiä – entistä useampi voi nyt luovuttaa verta

Veripalvelu muuttaa verenluovutuksen valintakriteereitään. Allergisten reaktioiden, syöpien ja seksiriskikäyttäytymisen aiheuttamia luovutusesteitä lievennetään tästä päivästä alkaen.

Vakava allerginen reaktio tai anafylaksia aiheuttaa jatkossa kahden viikon luovutusesteen hoidon päättymisestä. Aiemmin anafylaksia on aiheuttanut pysyvän luovutusesteen.

Kaikki sairastetut syövät eivät enää aiheuta verenluovutusestettä. Verta voi luovuttaa, jos on toipunut ja seuranta on päättynyt paikallisesta syövästä, joka ei ole ollut levinnyt toteamisvaiheessa ja jonka hoito on toteutettu paikallisesti leikkaamalla, paikallisella sädehoidolla tai esimerkiksi lääkehuuhtelulla. Tällaisia syöpiä ovat esimerkiksi monet eturauhassyövät, suoliston syövät, ihon syövät ja paikallinen kohdunkaulan syöpä, Veripalvelu kertoo tiedotteessaan.

Miesten välisestä seksistä ja seksin ostamisesta tai myymisestä seuraava verenluovutuseste lyhenee neljään kuukauteen, kun aiemmin este on ollut vuoden pituinen. Muutos perustuu lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean uudistuneeseen määräykseen veripalvelutoiminnasta.

– Muutos ei riskiarviointimme mukaan vaikuta verivalmisteiden turvallisuuteen. Siksi varoaikaa voidaan turvallisesti lyhentää. Pidämme Veripalvelussa muutosta yhtenä askeleena kohti tilannetta, jossa seksiriskikäyttäytymiseen liittyvät varoajat asettuvat näyttöön perustuen mahdollisimman oikealle tasolle, sanoo Veripalvelun vastaava lääkäri Johanna Castrén tiedotteessa.

Luovutettua verta saa Suomessa vuosittain noin 40 000 potilasta. Verta tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaille, onnettomuuksien uhreille ja keskosvauvoille.