Kolumni: En nuku trampalla tai valvo koko yötä, mutta kesästä voi silti tulla ihan hyvä

Tällainen on perheen juniorin kesän 2021 bucket list. Tytär on kirjoittanut sen vaaleanpunaiselle pahville ja koristellut pahvin tarroilla, kiiltokuvilla ja helmillä. Kaverillaan on kuulemma samanlainen, sillä yhdessähän tulevaa kesää on pitänyt toki miettiä.

Äidille listan näkeminen oli iloinen yllätys - ja herätys. Vähän melkein itkettikin.

Oli ihana huomata, että lapset ne vain suunnittelevat kaiken koronahässäkän keskellä kesää kuin ei mitään ja että toiveet ovat - ainakin vanhemman näkökulmasta - aika pieniä ja hyvin toteuttamiskelpoisia. Ei tarvita Italian matkoja eikä Disney Worldeja tänäkään kesänä. Ja onko niitä oikeasti tarvittu aiemminkaan? Lapsille elämä on tässä ja nyt eikä vasta ensi vuonna tai joskus koronan jälkeen. Tärkeintä on lähellä tapahtuva arki: koti, koulu, kaverit ja koronarajoituksin pyörineet harrastukset. Ne pienet asiat lähellä.

Tuo vaaleanpunainen pahvinpalanen herätti ajattelemaan omaakin kesää ja sitä, miksi siitä ei voisi tulla tytön sanoin "paras kesä ikinä". Etätyö-maski-horroksesta ulos kesää suunnittelemaan ja nauttimaan sitten kaikesta siitä, mikä on mahdollista! Eli pientä reissua ja kotilomailua, jota ilahduttavat Yhdysvalloista kahden vuoden tauon jälkeen Suomeen pääsevät ja koronarokotuksensa saaneet ystävät. He, jotka ovat oikeasti joutuneet elämään lähes neljän seinän sisällä koko viheliään pandemian ajan.

Omaa ja puolison kesää avartaa hivenen se, että ensimmäiset koronarokotteet on jo lykätty käsivarteen ja toiset rokotteet odottavat heinäkuussa. Rokotteiden osalta kaikki on sujunut ainakin toistaiseksi hyvin, ja tästä iso kiitos Siun sotelle. Rokoteaika onnistui varata minuutissa haluttuun paikkaan. Aika järjestyi kahden päivän päähän, ja itse rokotetapahtumakin sujui muutamassa minuutissa sutjakasti. Ei tullut vastaan mitään Karjalaisenkin palstoille pyöriteltyjä varausjärjestelmien kaatumisia tai aikojen loppumisia. Jälkioireitakaan ei ilmennyt ainakaan vielä vuorokauden sisällä rokotuksesta, vaikka haittailmoituksia Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotteesta on tehty Suomessa eniten.

Mikään ei siis estä laatimasta omaa bucket-listaa kesälle. En aio nukkua trampoliinilla mutta teltassa aion. En aio myöskään valvoa koko yötä mutta myöhään kuitenkin. Jos on kovin kylmä kesä, saatan palelevana laskea uintikerrat. Rentouttavia kotihoitojakin (markettien edulliset kasvonaamiot) aion tehdä. Aion myös nauttia niin lähiluonnosta kuin luonnosta Suomen pohjoisosissa - satoi tai paistoi.

Tällä hetkellä bucket list mielessä tuntuu oikein hyvälle. Ehkä nämä viisaat lapsemme ovat korona-aikana opettaneet meille hötkyileville aikuisille elämästä jotain olennaista. Se on tässä ja nyt.