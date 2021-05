STT:n tiedot: Ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin tulossa pidennyksiä koko maassa – tarkkoja kellonaikoja ei ole vielä päätetty

STT:n tietojen mukaan ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin on tulossa pidennyksiä koko maassa näillä näkymin ensi viikolla. Tarkoitus on ottaa askel kohti normaaliaikoja. Ajatus on palata jaotteluun, jossa voimassa ovat alueiden epidemiatilanteen mukaan perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen rajoitukset.

Tarkoitus on keventää kokonaisrajoituksia kautta linjan, koska tautitilanne on valtakunnallisesti parantunut ja tiukat rajoitukset eivät enää ole välttämättömiä. Esitystä hiovat ministereiden erityisavustajat. Vielä ei ole päätetty, milloin kevennykset tarkalleen tulisivat voimaan ja mitkä olisivat uudet kellonajat. Mainos alkaa Mainos päättyy Käytännössä lievimmillään ravintolat saisivat olla auki pidempään kuin nykyinen kello 23 ja myös tiukimmilla alueilla rajoitukset olisivat keveämmät kuin nyt. Tällä hetkellä tiukimmillaan anniskelu pitää lopettaa klo 17, baarin sulkea ovensa kello 18 ja ruokaravintolan kello 19. Näihin siis tulisi jonkin verran lisää aikaa, mutta tarkkoja aikoja pyöritellään vielä. Edelleen ruokaravintoloiden rajoitukset olisivat lievemmät kuin pääasiassa alkoholia anniskelevien ravintoloiden. Taustalla on hallituksen exit-strategian idea, jonka mukaan koronarajoituksia kevennetään portaittain tautitilanteen mahdollistaessa. Torstaina valtioneuvoston istunnossa tehdään kevennykset tiettävästi Kymenlaakson ja Itä-Savon alueiden nykyisiin ravintolarajoituksiin, koska koronatartuntojen ilmaantuvuus on niillä alueilla laskenut. Pohdinnassa on, että samassa yhteydessä tiedotetaan, milloin uudet kevyemmät kokonaisrajoitukset koko maassa tulevat voimaan.