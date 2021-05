Yön uutiskooste: Lohjalla koronarokotetaan jo nelikymppisiä, George Floydin surmasta tuomittu entinen poliisi haluaa uuden oikeudenkäynnin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotejakoa ei ole painotettu riskiryhmien mukaan, sillä niiden kokoa ei tarkkaan tiedetä. Tämä voi osaltaan selittää eroja rokotusten etenemisessä, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio STT:lle.

Lisäksi esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 2. riskiryhmään kuuluvia on Kontion mukaan hakeutunut rokotuksiin huonosti, jolloin rokotusaikoja on avattu uusille ryhmille.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ulkoministeri Haavisto tapaa unkarilaiskollegansa Helsingissä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) keskustelee tänään unkarilaiskollegansa Peter Szijjarton kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä muista ajankohtaisista aiheista.

Ulkoministeriön mukaan ministerien odotetaan puhuvan muun muassa EU-kysymyksistä.

Szijjarto vierailee tänään Helsingissä ja hän tapaa vierailunsa aikana myös elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.).

George Floydin surmasta tuomittu entinen poliisi haluaa uuden oikeudenkäynnin

Yhdysvalloissa George Floydin surmasta tuomittu entinen poliisi on anonut uutta oikeudenkäyntiä. Hänen puolustusasianajajansa Eric Nelson on perustellut vaadetta valamiesten ja syyttäjien toimintaan liittyvillä ongelmilla.

Nelsonin mukaan hänen päämiehensä oikeudenkäynti ei ollut reilu myöskään tapauksen saaman julkisuuden vuoksi.

Mustaihoinen Floyd kuoli pidätystilanteessa Minnesotan Minneapolisissa viime vuoden toukokuussa, kun poliisi Derek Chauvin painoi Floydia polvellaan niskasta yli yhdeksän minuutin ajan. Valamiehistö totesi viime kuussa Chauvinin syylliseksi, ja häntä voi odottaa jopa 40 vuoden vankeustuomio. (Lähde: AFP)

Israelissa pääministeri Netanjahu ei saanut hallitusta muodostettua takarajaan mennessä

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on epäonnistunut hallituksen muodostamisessa, kertoo maan presidentti Reuven Rivlin.

Presidentin tiedotteen mukaan Netanjahu on ilmoittanut presidentinkanslialle, ettei hallituksen muodostaminen ole onnistunut ja päätösvalta palautuu presidentille.

Rivlin nimitti Netanjahun hallitustunnustelijaksi huhtikuun alkupuolella. Netanjahulle annettiin 28 päivää aikaa muodostaa hallitus. Rivlin kuitenkin sanoi jo tuolloin, ettei hän usko kenelläkään olevan realistista mahdollisuutta enemmistöhallituksen muodostamiseen.

Israelissa on käyty noin kahden vuoden aikana neljät vaalit, joissa ei ole löytynyt selvää voittajaa. (Lähde: AFP)

Ranskan keisarin Napoleonin kuolemasta 200 vuotta

Ranskassa ja muuallakin maailmassa muistetaan tänään Napoleon Bonaparten kuolemaa 200 vuotta sitten. Waterloossa viimeisen taistelunsa hävinnyt Ranskan keisari kuoli brittien vankeudessa syrjäisellä Saint Helenan saarella 5. toukokuuta 1821.

Historian jättiläisen perintö herättää yhä ristiriitaisia tunteita Ranskassa. Presidentti Emmanuel Macron aikoo pitää tänään puheen Napoleonin muistoksi ja laskea seppeleen tämän haudalle Pariisissa.

Macronin avustajakunnan mukaan huomionosoitukset eivät merkitse kaikkien Napoleonin tekojen, kuten orjuuden uudelleen laillistamisen hyväksymistä.

Suomeen saapuu tänään sadealue - kevätpäivään luvassa pilvistä säätä, vettä ja räntää

Suomeen saapuu tänään etelästä sadealue, kertoo Ilmatieteen laitos.

Etelä-Suomessa on luvassa aamusta alkaen pilvistyvää säätä ja iltapäivällä vesi- tai räntäsadetta. Maan pohjoisosassa on myös päivällä pilvistä, ja Pohjois-Lapissa voi sataa paikoin lumikuuroja. Maan keskiosassa sää on taas pilvinen tai puolipilvinen.

Tienpinnat voivat olla liukkaita. Torstain vastaisena yönä voi tulla myös lunta ja räntää.

Viikonlopuksi sateiden odotetaan olevan jo vähäisempiä. Ensi viikolla sää näyttäisi vihdoin lämpenevän. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensi viikolla on jo hyvät mahdollisuudet jopa kesäisiin lämpötiloihin.

Malilaisnaisen kerrotaan synnyttäneen tiistaina yhdeksän lasta - viranomaisten mukaan kaikki voivat hyvin

Malilaisnainen on synnyttänyt Marokossa yhdeksän lasta, kertoo Malin hallinto. Marokon viranomaiset eivät ole vahvistaneet poikkeuksellista synnytystä.

Malin hallinto kertoo lennättäneensä 25-vuotiaan äidin Marokkoon saamaan parempaa hoitoa.

Alun perin naisen ennakoitiin synnyttävän seitsemän lasta. Seitsemän elävän lapsen synnyttäminen on erittäin harvinaista, ja vielä harvinaisempaa on yhdeksän lapsen synnyttäminen.

Marokon terveysministerillä ei ole tietoa tapauksesta, mutta Malin terveysministeriön lausunnon mukaan viisi tyttöä ja neljä poikaa syntyi keisarinleikkauksella. Uutistoimisto AFP:n tavoittama Malin terveysministeri kertoo äidin ja lasten voivan hyvin. (Lähde: AFP)

Manchester City selviytyi Mestarien liigan finaaliin - Mahrez upotti maaleillaan PSG:n

Englantilainen Manchester City on selviytynyt jalkapallon miesten Mestarien liigan loppuotteluun. City kukisti kotikentällään toisessa välieräpelissä ranskalaisen PSG:n 2–0 ja selviytyi finaaliin yhteismaalein 4–1.

Cityn molemmat maalit laukoi Riyad Mahrez.

Toinen finaalijoukkue on joko Chelsea tai Real Madrid. Finaali pelataan Turkin Istanbulissa 29. toukokuuta.

City ylsi eurooppalaisen seurajoukkuekisan finaaliin ensi kertaa 51 vuoteen. Se voitti Euroopan cup-voittajien cupin 1970.