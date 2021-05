Noin 1,76 miljoonaa suomalaista saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen – uusia koronatartuntoja raportoitu 269

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo , että noin 1,76 miljoonaa suomalaista on saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä on kasvanut eilisestä yli 41 000:lla. Toisen annoksen on saanut lähes 178 000 ihmistä, ja määrä on kasvanut eilisestä yli 7 600:lla.

Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 31,6 prosenttia ja toisen annoksen osalta 3,2 prosenttia.

THL kertoi myös, että Suomessa vahvistettiin keskiviikkona kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä Suomessa on pandemian alusta lähtien kuollut 918 ihmistä koronavirukseen liittyen.

Keskiviikkona sairaalahoidossa oli 130 potilasta, joista 24 tehohoidossa. Sairaalahoidossa oli kaksi ihmistä enemmän kuin tiistaina. Tehohoidossa oli viisi potilasta vähemmän kuin tiistaina.

Päijät-Hämeessä suurin ilmaantuvuusluku

THL:n mukaan keskiviikkona Suomessa raportoitiin 269 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 2 980, ja se on 1 492 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu 87 798 koronavirustartuntaa pandemian alusta lähtien. Koronaviruksen ilmaantuvuusluku 100 000:ta asukasta kohti koko maassa on keskiviikkona 53,8. Korkein ilmaantuvuusluku on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, jossa ilmaantuvuusluku on 95,9. Toiseksi korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, 87,2.

Matalin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla, jossa se on 1,3.