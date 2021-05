Turussa järjestetään oireettomien koronapikaseulontaa ensimmäisenä Suomessa

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät Varissuon asukkaille koronavirusta seulovan pikatestauksen. Se on tarkoitettu etenkin oireettomille alueen asukkaille.

Maksuton pikatesti toteutetaan Varissuon jäähallin parkkihallissa torstaina sekä ensi tiistaina 11. toukokuuta kello 10–15. Testiin voi tulla ilman ajanvarausta tai lähetettä. Testitulos valmistuu 15–30 minuutissa.

– Varissuon alueella on koko koronaepidemian ajan ollut eniten koronavirustartuntoja. Haluamme vähentää alueen viruskuormaa käyttämällä valtiolta saatuja pikatestejä. Seulontatestaus on tarkoitettu erityisesti oireettomille. Kyseessä on antigeenitestaus, jonka avulla löytyvät akuutit infektiot, sanoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Turussa toteutettava oireettoman väestön seulonta pikatesteillä on ensimmäinen laatuaan Suomessa.